Вслед за Байденом президент Литвы Науседа назвал Путина убийцей

В последнее время, по его словам, Кремль показывает пренебрежение "ценностями цивилизованного мира".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей. Об этом сообщает Delfi.

"К сожалению, да", — ответил Науседа на вопрос, мог ли бы он, как и президент США Джо Байден назвать Путина убийцей.

По словам Науседы, Россия не уважает территориальную целостность соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежением территориальной целостностью своих соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует", — сказал литовский лидер.

Еще одним важным аспектом, по мнению Науседы, является ситуация внутри России, где режим "явно дрожит перед лицом растущей оппозиции" и пытается ее подавить и преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, "самым жестоким образом".