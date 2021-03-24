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Политика Сегодня, 21:0851
Полномочия народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко прекратила Рада

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата из группы "За будущее" Игоря Колыхаева, избранного мэром Херсона и нардепа из фракции "Слуга народа" Александра Скичко, назначенного главой Черкасской облгосадминистрации.

Соответствующие решения парламент принял в ходе внеочередного заседания во вторник, 30 марта.

За постановление №4447 о прекращении полномочий Колыхаева проголосовали 252 депутата. Аналогичную инициативу касательно Скичко одобрили 244 нардепа.

Напомним, осенью 2020 года Игорь Колыхаев был избран на должность Херсонского городского главы. Он получил во втором туре 63,59% голосов избирателей, благодаря чему одержал победу над мэром города с 2002 по 2012 годы Владимир Сальдо.

А 29 января президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Скичко председателем Черкасской областной государственной администрации. До своего депутатства Скичко работал телеведущим. Пиком его карьеры в шоу-бизнесе стала стала отведенная ему роль ведущего международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

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