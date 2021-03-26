Признать результаты довыборов в Раду недействительными потребовал Кошулинский

Член партии "Свобода" Руслан Кошулинский считает довыборы в Верховную Раду на округе №87, состоявшиеся 28 марта, недействительными.

Он потребовал провести перевыборы.

Об этом политик написал в своем Инстаграме 30 марта.

Кошулинский заявил, что честно провел избирательную кампанию, тогда как "оппоненты позволяли себе грязные технологии" и задействовали "миллионный ресурс ставленников олигархов".

"Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК - это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", - написал Кошулинский.