 

Европейские лидеры считают, что "Россия должна стабилизировать ситуацию на Донбассе"

Политика Сегодня, 13:1675
Европейские лидеры считают, что "Россия должна стабилизировать ситуацию на Донбассе"

У Путина же заявили, что это якобы Украина "провоцирует эскалацию конфликта".

На сайтах президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина появились официальные заявления касательно их разговора в видеоформате, который состоялся накануне, 30 марта.

Так, на портале лидера Германии отметили, что политики обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. Сказано, что канцлер и президент Франции призвали главу РФ к проведению переговоров в Нормандском формате по реализации Минских соглашений.

А на сайте Макрона подчеркнули, что Россия должна взять на себя "твердое обязательство" по стабилизации режима прекращения огня на востоке Украины и выработке пути выхода из сложившегося кризиса. Также отмечено, что Минские соглашения должны соблюдаться.

У Путина же написали, что во время переговоров была "подтверждена безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования конфликта".

"Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", — сказано на сайте Путина.

У президента России отметили, что это якобы Украина провоцирует эскалацию конфликта и "фактически отказывается от выполнения согласованного в июле 2020 режима прекращения огня".

Также лидеры РФ, Германии и Франции обсудили ситуацию с осужденным российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в колонии.

"Президент и канцлер обратили внимание президента Путина на положение Алексея Навального и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья", — отмечено на сайте Макрона.

Аналогичная позиция изложена и на портале Меркель.

А вот на сайте Путина сказано, что "в связи с поднятым партнерами вопросом о Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".

Немецкая сторона отметила и то, что лидеры стран обсуждали ситуацию с пандемией и возможность сотрудничества в вопросе вакцин в случае, если Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) положительно оценит "Спутник V". Подчеркнуто, что препарат анализируют по тем же параметрам, что и другие средства для иммунизации от коронавируса.

Это же практически дословно изложено и на сайте Макрона.

А вот у Путина отметили, что лидеры стран "затронули перспективы регистрации в ЕС российской вакцины и возможные поставки с совместным производством препарата".

Кроме того политики во время разговора обсудили ситуацию в Ливии, Беларуси, Сирии, Иране и других регионах.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Россия, Путин, Меркель, Макрон, нормандский, саммит, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Вслед за Байденом президент Литвы Науседа назвал Путина убийцей
Вслед за Байденом президент Литвы Науседа назвал Путина убийцей
29-мар-2021, 22:54
"Перезагрузки" Нормандского формата Кулеба ждет от Франции
28-мар-2021, 11:11
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
22-мар-2021, 19:48
Если Евросоюз не достигнет общего решения по закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», Германия и Италия сделает это самостоятельно
Если Евросоюз не достигнет общего решения по закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», Германия и Италия сделает это самостоятельно
19-мар-2021, 22:47
В Управлении пресс-службы президента России Владимира Путина прокомментировали
В Управлении пресс-службы президента России Владимира Путина прокомментировали "Стране" вчерашнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о желании проведения двухсторонних встреч с лидерами "нормандской четверки"
10-мар-2021, 12:59

Последние новости

15:51
События
Почти 24 млн гривен ежемесячно получал Витренко на работе в "Нафтогазе"
15:49
События
В Днепре убили и сожгли в джипе директора оружейного магазина "Ибис"
15:46
События
Врач Голубовская призвала срочно ужесточить карантин по всей Украине
15:44
События
У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, когда в Украине можно будет использовать наравне с бумажными паспортами цифровые
15:42
События
Меру пресечения Тупицкому в пятницу рассмотрит суд в Киеве
15:38
События
Порошенко во время выступления в Раде напомнили о его "жестком" разговоре с Путиным
13:16
Политика
Европейские лидеры считают, что "Россия должна стабилизировать ситуацию на Донбассе"
13:14
События
Поезда из-за кражи кабелей с электричек в Киеве задержала "Укрзализныця"
13:01
События
26 человек по подозрению в шпионаже в оборонной промышленности задержали в Турции
12:59
События
Какие побочные эффекты ожидать от вакцины в зависимости от пола, возраста и дозы
12:57
События
Как МВФ отрегулирует тариф на электроэнергию в Украине и что будет с платежками
12:55
События
Ввоз из России моющих средств, пшеницы, подсолнечного масла и бумаги запретит Украина
12:52
События
Закрыть детсады и остановить общественный транспорт уже в эту пятницу могут в Киеве
10:30
Экономика
Доллар в Украине подешевел на 8 копеек, а евро - на 24
10:10
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 марта 2021
09:26
События
Жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с гранатой штурмом взяли полиция и спецназ
09:23
События
В апреле на Земле ожидаются две магнитные бури и геомагнитные всплески, вызванные активностью Солнца
09:21
События
Миллион доз вакцины компании Pfizer до конца июня украинцам пообещал Ляшко
09:14
События
Студентку из Днепра, которую искали как пропавшую без вести жестоко убили во Львове
09:12
События
Сервер Госдепа взломали Российские хакеры

Новости ТОП-7

О чем книга скандального комбата "Торнадо" Руслана Онищенко5348
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 марта 20213730
Санкции против отказавшихся от вакцины украинцев предложил ввести "Слуга народа"1130
Как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине1051
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 марта 2021832
Как в Киеве разгорелись страсти вокруг "русско-украинского поэта" Шевченко707
Признать результаты довыборов в Раду недействительными потребовал Кошулинский417

Досуг

Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Беременные женщины часто проводят часы в магазинах, предлагающих детские предметы гардероба и аксессуары. В какой-то момент это может стать довольно утомительным, поэтому рекомендуется перенести свое исследование этого рынка в Интернет.
Сегодня, 13:2351
Написание курсового проекта быстро и дешево!
Написание курсового проекта быстро и дешево!
До сдачи курсовой работы осталось очень мало времени? Не знаете, что делать в этой ситуации? Отсутствует возможность написания проекта самостоятельно?
Сегодня, 12:2662
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Заболевания, связанные с сердечнососудистой системой, в последнее время стали очень частым явлением, и лучший способ их избежать – профилактика и своевременная диагностика.
Вчера, 15:43184
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Вино Мерло — один из самых популярных и самых продаваемых сортов красного вина в мире, с которым вправе конкурировать только Каберне Совиньон!
29-мар-2021, 23:04204
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Все, что нужно знать о терминалах сбора данных.
29-мар-2021, 23:03178
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Разбираемся, как правильно выбирать мотошлем. Что учесть при покупке мотошлема для мопеда, скутера или мотоцикла? Топ мотошлемов известных брендов. Рейтинг шлемов мировых брендов.
29-мар-2021, 23:00189

События

Почти 24 млн гривен ежемесячно получал Витренко на работе в "Нафтогазе"
Почти 24 млн гривен ежемесячно получал Витренко на работе в "Нафтогазе"
В 2020 году временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в среднем ежемесячно получал в "Нафтогазе" по 23,73 млн гривен зарплаты
Сегодня, 15:5136
В Днепре убили и сожгли в джипе директора оружейного магазина "Ибис"
В Днепре убили и сожгли в джипе директора оружейного магазина "Ибис"
В Днепре обнаружили сожженным в собственном автомобиле Toyota Highlander директора крупного оружейного магазина "Ибис" 42-летнего Анатолия Мищенко.
Сегодня, 15:4938
Врач Голубовская призвала срочно ужесточить карантин по всей Украине
Врач Голубовская призвала срочно ужесточить карантин по всей Украине
Известный врач Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в Украине "можно умножать на десять, на пять так точно" и "сейчас в стране уже просто пожар".
Сегодня, 15:4631
У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, когда в Украине можно будет использовать наравне с бумажными паспортами цифровые
У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, когда в Украине можно будет использовать наравне с бумажными паспортами цифровые
По данным Зе-команды использовать е-паспорта наравне с бумажными можно будет уже с 23 августа.
Сегодня, 15:4430
Меру пресечения Тупицкому в пятницу рассмотрит суд в Киеве
Меру пресечения Тупицкому в пятницу рассмотрит суд в Киеве
В пятницу, 2 апреля, Печерский райсуд Киева рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого судьей Конституционного суда отменил Владимир Зеленский.
Сегодня, 15:4231
Порошенко во время выступления в Раде напомнили о его "жестком" разговоре с Путиным
Порошенко во время выступления в Раде напомнили о его "жестком" разговоре с Путиным
Во вторник, 30 марта, во время выступления Петра Порошенко по Донбассу на внеочередном заседании Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Сергей Швец встал перед трибуной с листом, на котором было написано: "Жму руку. Обнимаю".
Сегодня, 15:3834
7 Днів