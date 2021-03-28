Как Офис президента пытается взять под контроль таможню и при чем тут Михо

В Государственной таможенной службе Украины грядут серьезные перемены, в том числе и кадровые.

Официально об этом уже было заявлено на первом заседании Национального совета реформ.

Также, об этом недавно упомянул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Перемены подаются как необходимость борьбы с контрабандой. Но в реальности их смысл - централизация контроля за потоками на границе в руках ближайшего окружения Зеленского. При этом последнее неоднородно, что и приводит к постоянным междуусобным войнам.

"Страна" выяснила, что же ждет украинские таможни в скором времени.

Мечты о централизации

Источники в руководстве Гостаможенной службы рассказали "Стране", что последние полгода работа таможни перешла на уровень эдаких самоуправляющихся структур.

"Центральное руководство фактически устранилось от руководства региональными таможнями, ограничиваясь лишь кадровыми назначениями. При главе ГТС Рябикине сидит куча советников, которые решают все насущные вопросы. На местах все осталось по-прежнему. Все крупные региональные контрабандисты по сути заправляют делами на местных таможнях, все черные и серые схемы работают. Все уголовные производства, которые открывались по фактам колоссальных объемов контрабанды, похоронены. Сбор черного нала с экспортеров и импортеров продолжается в прежних объемах, но до самого верха из этого потока доходит в лучшем случае десятая часть. Это не нравится Офису президента. Поэтому в ближайшее время ожидается чистка руководства региональных таможен", - рассказал источник в центральном аппарате ГТС.

Информация о недовольстве Банковой руководством ГТС и грядущих кадровых переменах не является секретом.

Поэтому большинство глав региональных таможнях руководство верхнего и среднего звена по сути сидит на чемоданах.

Грузинский десант

Также среди сотрудников ГТС поползли слухи о втором пришествии "грузинского десанта" на таможню.

Сокурсник главы ГТС Павла Рябикина по факультету международных отношений Киевского университета - бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, возглавляющий исполком Нацсовета реформ, не зря поставил реформу ГТС первой в очереди.

Интересно, что правая рука Саакашвили Георгий Цхакая, неофициально "руливший" Одесской таможней в 2015-2016 годах, сейчас занимается подготовкой проекта реорганизации ГТС в качестве члена исполкома Нацсовета.

Также под рукой у Саакашвили и второй человек, который курировал в то время Одесскую таможню - Мамука Тугучи.

"Страна" в 2016 году подробно писала о Тугучи и Цхакая.

Конкуренты Михо

Впрочем, у притязаний команды Саакашвили на украинскую таможню есть противники.

Во-первых, это друг президента Илья Павлюк, связанный с бывшим главы ГТС времен Виктора Януковича Игорем Калетником. А также другие близкие к команде президента "авторитетные" на границе леи вроде одного из кураторов харьковских "слуг народа" Вадима Слюсарева.

Во-вторых, это люди из окружения главы Офиса президента масштабом поменьше.

Например, советник главы ОП Сергей Куницын, чей зять Денис Пудрик руководит сейчас одесской "Южной" таможней.

Однако, как говорят источники "Страны" в ГТС, контроль над таможней может достаться и другим людям.

"ОП и Ермак собирается переключить таможенную службу на прямой режим управления. Сейчас на руководство ГТС претендует несколько команд - Михаила Саакашвили и команда бывшего главы ГТС Игоря Калетника. Но эти претенденты не вызывают особого интереса у Ермака. По слухам, он готовит на пост главы ГТС и на региональные таможни людей из среднего звена таможенной службы, которые за взлет в карьере будут лично всем обязаны главе ОП. Андрей Ермак скептично относится к грузинской команде, которая в 2015-2016 годах не показала результатов. Таким людям со "старой" историей как Игорь Калетник тоже доверия нет. В ОП опасаются, что в случае их прихода они и будут реальными хозяевами таможни, а не Банковая. Поэтому постараются сделать ставку на менее крупные фигуры, зависимые от Офиса. Возможно и грузин привлекут для пиар-сопровождения этого процесса", - полагает один из высокопоставленных сотрудников Государственной таможенной службы.