 

Как Офис президента пытается взять под контроль таможню и при чем тут Михо

Политика Сегодня, 13:1959
Как Офис президента пытается взять под контроль таможню и при чем тут Михо

В Государственной таможенной службе Украины грядут серьезные перемены, в том числе и кадровые.

Официально об этом уже было заявлено на первом заседании Национального совета реформ. 

Также, об этом недавно упомянул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Перемены подаются как необходимость борьбы с контрабандой. Но в реальности их смысл - централизация контроля за потоками на границе в руках ближайшего окружения Зеленского. При этом последнее неоднородно, что и приводит к постоянным междуусобным войнам.

"Страна" выяснила, что же ждет украинские таможни в скором времени.

Мечты о централизации

Источники в руководстве Гостаможенной службы рассказали "Стране", что последние полгода работа таможни перешла на уровень эдаких самоуправляющихся структур.

"Центральное руководство фактически устранилось от руководства региональными таможнями, ограничиваясь лишь кадровыми назначениями. При главе ГТС Рябикине сидит куча советников, которые решают все насущные вопросы. На местах все осталось по-прежнему. Все крупные региональные контрабандисты по сути заправляют делами на местных таможнях, все черные и серые схемы работают. Все уголовные производства, которые открывались по фактам колоссальных объемов контрабанды, похоронены. Сбор черного нала с экспортеров и импортеров продолжается в прежних объемах, но до самого верха из этого потока доходит в лучшем случае десятая часть. Это не нравится Офису президента. Поэтому в ближайшее время ожидается чистка руководства региональных таможен", - рассказал источник в центральном аппарате ГТС.

Информация о недовольстве Банковой руководством ГТС и грядущих кадровых переменах не является секретом.

Поэтому большинство глав региональных таможнях руководство верхнего и среднего звена по сути сидит на чемоданах.

Грузинский десант

Также среди сотрудников ГТС поползли слухи о втором пришествии "грузинского десанта" на таможню.

Сокурсник главы ГТС Павла Рябикина по факультету международных отношений Киевского университета - бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, возглавляющий исполком Нацсовета реформ, не зря поставил реформу ГТС первой в очереди.

Интересно, что правая рука Саакашвили Георгий Цхакая, неофициально "руливший" Одесской таможней в 2015-2016 годах, сейчас занимается подготовкой проекта реорганизации ГТС в качестве члена исполкома Нацсовета.

Также под рукой у Саакашвили и второй человек, который курировал в то время Одесскую таможню - Мамука Тугучи.

"Страна" в 2016 году подробно писала о Тугучи и Цхакая.

Конкуренты Михо

Впрочем, у притязаний команды Саакашвили на украинскую таможню есть противники.

Во-первых, это друг президента Илья Павлюк, связанный с бывшим главы ГТС времен Виктора Януковича Игорем Калетником. А также другие близкие к команде президента "авторитетные" на границе леи вроде одного из кураторов харьковских "слуг народа" Вадима Слюсарева.

Во-вторых, это люди из окружения главы Офиса президента масштабом поменьше.

Например, советник главы ОП Сергей Куницын, чей зять Денис Пудрик руководит сейчас одесской "Южной" таможней.

Однако, как говорят источники "Страны" в ГТС, контроль над таможней может достаться и другим людям.

"ОП и Ермак собирается переключить таможенную службу на прямой режим управления. Сейчас на руководство ГТС претендует несколько команд - Михаила Саакашвили и команда бывшего главы ГТС Игоря Калетника. Но эти претенденты не вызывают особого интереса у Ермака. По слухам, он готовит на пост главы ГТС и на региональные таможни людей из среднего звена таможенной службы, которые за взлет в карьере будут лично всем обязаны главе ОП. Андрей Ермак скептично относится к грузинской команде, которая в 2015-2016 годах не показала результатов. Таким людям со "старой" историей как Игорь Калетник тоже доверия нет. В ОП опасаются, что в случае их прихода они и будут реальными хозяевами таможни, а не Банковая. Поэтому постараются сделать ставку на менее крупные фигуры, зависимые от Офиса. Возможно и грузин привлекут для пиар-сопровождения этого процесса", - полагает один из высокопоставленных сотрудников Государственной таможенной службы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Таможня, Зеленский, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Саакашвили просит власти Грузии пустить его в страну на сутки и посмотреть, что будет
Саакашвили просит власти Грузии пустить его в страну на сутки и посмотреть, что будет
28-мар-2021, 19:48
Саакашвили назвал Украину
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
11-мар-2021, 11:59
Послам G20 на участившиеся нарушения
Послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе пожаловался Ермак
10-мар-2021, 22:53
Создание конгресса местных властей утвердил Зеленский
Создание конгресса местных властей утвердил Зеленский
4-мар-2021, 22:35
Зеленский и Кличко разводят мосты. Почему обострились отношения Офиса президента и мэра Киева
Зеленский и Кличко разводят мосты. Почему обострились отношения Офиса президента и мэра Киева
4-мар-2021, 18:15

Последние новости

14:37
События
На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати
13:24
События
Почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится
13:19
Политика
Как Офис президента пытается взять под контроль таможню и при чем тут Михо
13:17
События
Сегодня верующие УПЦ передадут в Офис президента требование отменить закон Порошенко о переименовании церкви
13:14
События
На слова главы европейской дипломатии об агрессии России ответили в Госдуме
10:57
События
Кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве рассказали у Кличко
10:48
События
Центр информационной безопасности заработал в Украине
09:59
События
Полицейские Киева оперативно задержали двух молодых людей, совершивших хулиганские действия в отношении служебного транспорта
09:56
События
Разницу между арестом имущества и запретом на его отчуждение объяснил Верховный суд
09:54
События
Предельные значения содержания химических веществ в детских игрушках изменил Кабмин
09:51
События
Главному штабисту США о ситуации в Украине рассказал главнокомандующий ВСУ Хомчак
09:27
События
Залог в 50 миллионов внесли за бывшего топ-менеджера Приватбанка
09:25
События
Робота-погрузчика с присосками презентовала компания Boston Dynamics
09:23
Спорт
После ничьей с казахами Шевченко хочет серьезной беседы с некоторыми игроками
09:19
События
Бойня в Калифорнии. Стрелок убил четверых человек в бизнес-центре
08:31
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 апреля 2021
Вчера, 2021-03-31
20:40
События
К чему приведет новый запрет на импорт товаров из России
20:38
События
В Одессе жертвой уличного преступления стала майор Службы безопасности Украины
20:37
События
Педофил в Одессе почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе
18:05
Политика
2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе одолжил Зеленский

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 марта 20214147
К чему приведет новый запрет на импорт товаров из России2496
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 марта 20212258
2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе одолжил Зеленский1800
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 апреля 20211123
Как в Киеве разгорелись страсти вокруг "русско-украинского поэта" Шевченко807
Признать результаты довыборов в Раду недействительными потребовал Кошулинский637

Досуг

Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
Вчера, 20:33108
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Беременные женщины часто проводят часы в магазинах, предлагающих детские предметы гардероба и аксессуары. В какой-то момент это может стать довольно утомительным, поэтому рекомендуется перенести свое исследование этого рынка в Интернет.
Вчера, 13:23146
Написание курсового проекта быстро и дешево!
Написание курсового проекта быстро и дешево!
До сдачи курсовой работы осталось очень мало времени? Не знаете, что делать в этой ситуации? Отсутствует возможность написания проекта самостоятельно?
Вчера, 12:26123
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Заболевания, связанные с сердечнососудистой системой, в последнее время стали очень частым явлением, и лучший способ их избежать – профилактика и своевременная диагностика.
30-мар-2021, 15:43247
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Вино Мерло — один из самых популярных и самых продаваемых сортов красного вина в мире, с которым вправе конкурировать только Каберне Совиньон!
29-мар-2021, 23:04265
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Все, что нужно знать о терминалах сбора данных.
29-мар-2021, 23:03221

События

На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати
На Луганщине водитель мопеда бросил в полицейских гранату и спрятался в кровати
39-летнего ранее судимого местного жителя правоохранители остановили для проверки документов.
Сегодня, 14:3738
Почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится
Почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится
Военная ситуация вокруг Украины накаляется.
Сегодня, 13:2453
Сегодня верующие УПЦ передадут в Офис президента требование отменить закон Порошенко о переименовании церкви
Сегодня верующие УПЦ передадут в Офис президента требование отменить закон Порошенко о переименовании церкви
В четверг, 1 апреля, верующие Украинской православной церкви придут на Банковую, чтобы передать в Офис президента обращение, в котором требуют отменить неконституционный закон о принудительном изменении названия УПЦ.
Сегодня, 13:1769
На слова главы европейской дипломатии об агрессии России ответили в Госдуме
На слова главы европейской дипломатии об агрессии России ответили в Госдуме
В Госдуме РФ прокомментировали слова представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который назвал решение страны выслать европейских дипломатов проявлением агрессии со стороны Москвы.
Сегодня, 13:1460
Кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве рассказали у Кличко
Кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве рассказали у Кличко
Порядок получения документов для проезда столичная власть обещает опубликовать уже завтра.
Сегодня, 10:5799
Центр информационной безопасности заработал в Украине
Центр информационной безопасности заработал в Украине
Одной из главных задач, утверждает глава Минкульта, является борьба с фейками.
Сегодня, 10:4877
7 Днів