Зеленский заявил что армия Украины может дать отпор кому угодно, но он за мир

Армия Украины способна дать отпор кому угодно, что усиливает позиции Украины для урегулирования ситуации на Донбассе с помощью дипломатии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Касательно ситуации на востоке Украины. Сохранение режима полного прекращения огня – залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский.

По его словам, на этом пути Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.

"И одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - заявил Зеленский.