 

Зеленский заявил что СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов"

Политика Вчера, 23:2041
Зеленский заявил что СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов"

Президент назвал контрабанду "экономическим терроризмом".

Из-за этого потери бюджета достигают 300 млрд грн.

На заседании СНБО 2 апреля впервые в истории Украины введены персональные санкции. В частности заблокированы активы и имущество лиц. "Этих людей, по данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", – сказал президент Владимир Зеленский.

Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. 

Президент назвал контрабанду "экономическим терроризмом против Украины". По оценкам, потери бюджета из-за нее достигают 300 млрд грн. Из них 100 млрд грн – потери вследствие неэффективной работы таможни.

Зеленский также сказал, что готовятся законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

"Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня – это первая десятка, но точно не последняя", – заверил президент.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Зеленский прокомментировал увольнение двух судей КСУ
Зеленский прокомментировал увольнение двух судей КСУ
27-мар-2021, 17:20
Своим указом Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний
Своим указом Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний
25-мар-2021, 21:43
Проведение СНБО сегодня подтвердил Зеленский
Проведение СНБО сегодня подтвердил Зеленский
19-мар-2021, 15:54
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО
19-фев-2021, 18:27
Свое вещание прекратили каналы ZIK и Newsone
Свое вещание прекратили каналы ZIK и Newsone
3-фев-2021, 09:58

Последние новости

Вчера, 2021-04-02
23:20
Политика
Зеленский заявил что СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов"
20:31
События
Кто и зачем устроил стрельбу в столичном супермаркете
20:29
События
Как интервью ТикТок-блогера из Днепра вырвалось в тренды Ютуба
20:24
Политика
Зеленский заявил что армия Украины может дать отпор кому угодно, но он за мир
20:15
Экономика
Торги на нефтяной бирже закрылись на росте перед праздниками после решений ОПЕК+
17:09
События
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
17:08
События
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде
16:19
События
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"
13:56
События
На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода
13:54
События
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании, которое пройдет сегодня, займется вопросами "наведения справедливости" в стране
13:53
События
Условие введения комендантского часа в Украине назвал Степанов
13:50
События
Полиция в Киеве высаживает людей из переполненных маршруток
11:03
События
Заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому перенесли на 7 апреля
10:25
События
Об отказе от AstraZeneca заговорили в США
10:24
События
Бутусов и Мураев чуть не подрались на ТВ
10:19
Экономика
Доллар и евро немного "потяжелели" перед выходными
10:17
События
В Тайване поезд впечатался в стену тоннеля. Погибли более 36 человек, еще около 70 ранены
10:15
События
Возобновить раскопки Триполья, прерванные на год коронавирусом планируют в Черкасской области
10:13
События
Что показал глава МИД Украины в своей декларации
10:10
Политика
Новое поле битвы США и Китая назвал Bank of America

Новости ТОП-7

К чему приведет новый запрет на импорт товаров из России5572
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 апреля 20213843
2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе одолжил Зеленский2736
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 марта 20212435
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 апреля 20212199
О подготовке России к "миротворческим" действиям на Донбассе заявила Украинская разведка. Что это значит?761
В апреле на Земле ожидаются две магнитные бури и геомагнитные всплески, вызванные активностью Солнца609

Досуг

Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
Вчера, 23:1640
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
Вчера, 13:17106
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06136
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56134
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33194
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Беременные женщины часто проводят часы в магазинах, предлагающих детские предметы гардероба и аксессуары. В какой-то момент это может стать довольно утомительным, поэтому рекомендуется перенести свое исследование этого рынка в Интернет.
31-мар-2021, 13:23229

События

Кто и зачем устроил стрельбу в столичном супермаркете
Кто и зачем устроил стрельбу в столичном супермаркете
Сегодня, 2 апреля, в Киеве мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине "Велмарт".
Вчера, 20:3164
Как интервью ТикТок-блогера из Днепра вырвалось в тренды Ютуба
Как интервью ТикТок-блогера из Днепра вырвалось в тренды Ютуба
Известная ТикТок-блогер, актриса и инфлюенсер из Днепра Лиза Василенко, которая сейчас живет в Москве, дала откровенное интервью, где нелицеприятно отозвалась об Украине. 
Вчера, 20:2971
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
В конце марта 41-летний житель Киева пытался попасть в метро, перепрыгнув через турникет.
Вчера, 17:09101
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде
Голоса за увольнение министра Степанова собирают в Раде
В Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
Вчера, 17:0874
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"
В суд отправили дело о рекордной "взятке Злочевского"
Обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать взятку в $5 млн детективам НАБУ, передали в суд.
Вчера, 16:1972
На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода
На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода
По состоянию на сегодняшний день там выпало до 15 см мокрого снега.
Вчера, 13:56110
7 Днів