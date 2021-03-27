Зеленский заявил что СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов"

Президент назвал контрабанду "экономическим терроризмом". Из-за этого потери бюджета достигают 300 млрд грн.

На заседании СНБО 2 апреля впервые в истории Украины введены персональные санкции. В частности заблокированы активы и имущество лиц. "Этих людей, по данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", – сказал президент Владимир Зеленский.

Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов.

Президент назвал контрабанду "экономическим терроризмом против Украины". По оценкам, потери бюджета из-за нее достигают 300 млрд грн. Из них 100 млрд грн – потери вследствие неэффективной работы таможни.

Зеленский также сказал, что готовятся законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

"Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня – это первая десятка, но точно не последняя", – заверил президент.