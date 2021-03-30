Как Зеленскому хотят дать право без суда закрывать партии, церковь и СМИ

В конце марта в Раду попал очередной законопроект о запрете идеологии "русского мира". Уже второй по счету с 2018 года.

Авторами стали "слуги народа" Олег Дунда и Александр Алексийчук. Это, а также последняя активность Зеленского на ниве борьбы с "пятой колонной", наводят на мысли, что у законопроекта есть перспективы попасть в сессионный зал. И быть принятым.

Накладывается на ситуацию и обострение боев на Донбассе - что власти еще со времен Порошенко использовали для закручивания идеологических гаек в стране.

Законопроект "слуг" в этом смысле знаковый. Он вводит в законодательство ряд размытых формулировок, по которым привлекать к ответственности можно будет за попытку защиты, к примеру, православной церкви или русского языка.

Причем, как это модно в последнее время - без всякого суда и следствия.

"Страна" проанализировала документ.

"Русский мир" в интерпретации "слуг народа"

Авторы отдельный закон под "русский мир" писать не стали - а решили расширить уже существующий закон о декоммунизации. В его название предлагается дописать слова "об осуждении идеологии русского мира".

В проекте дается развернутое определение этого термина. Сразу скажем - это не общепринятая или академическая дефиниция, выработанная учеными или признанная международными организациями. А исключительно трактовка нардепов-авторов.

Приведем ее полностью:

"Русский мир" - родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия, декларативной целью которой является "собирание земель", возвращение России статуса "сверхдержавы", создание из России государства-цивилизации, которая несет на себе миссию объединения всех русскоязычных на основании общих культурно-цивилизационных ценностей России на основе:

- империализма (авторитарной империи) традиционного образца - самодержавие, православие, народность, которая несет в себе идею сетевого объединения и становления великой Российской империи по культурно-языковым, политическим, экономическим принципам несмотря на территориальность, историю, культуру других. Все сводится к монокультуре - "русский мир" и русский язык;

- идеологии, которая определяет русскую народность приоритетнее других, позволяя таким образом гражданам России считать себя высшей расой, при этом давая возможность нетерпимости к другим национальностям и народам;

- нетерпимости и монокультуры, которые порождают и оправдывают агрессию и захват территорий других государств якобы "во благо" великой цели и миссии;

- поддержки любых организаций и формирований, даже террористических, если они с точки зрения Российской Федерации действуют в поддержку "русского мира" и распространении идеологии, даже путем навязывания и репрессий;

- использование церкви и православия в политических целях и государственных структурах, в качестве дополнительного рычага покорности и запугивания. Церковь и государство в теории "русского мира" неразделимы;

- использование языка как механизма манипуляции и способа разжигания вражды, создание исторических мифов, переписывание исторических фактов и использование истории и исторической памяти для пропаганды и оправдания захвата территорий;

- лояльности к Российской Федерации, которая стремится выступать внутри страны и на международной арене как естественная правопреемница российской государственной традиции, органическими составляющими которой является Российская империя и СССР".

Оставим пока за скобками вопрос, что такое на самом деле "русский мир" и как его трактуют создатели этого термина.

В чисто юридической плоскости для украинцев особенно интересны последние три пункта. По ним, признаками РМ являются:

православная церковь, если ее используют в политических целях

защита русского языка и "переписывание истории"

лояльность к нынешней России, СССР и царской империи

Эти пункты конкретизируются в следующем пункте - о пропаганде "русского мира". Его мы тоже процитируем:

"Пропаганда "русского мира" - распространение информации, направленной на оправдание преступного характера идей "русского мира", поляризацию украинского общества, спекуляцию на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, различных исторических судьбах разных географических регионов современного Украинского государства, в частности:

а) использование религиозной риторики в политико-манипулятивных целях или для дестабилизации общественной ситуации (отрицание независимости Украинской православной церкви и использование базового постулата о нерушимом духовном единстве двух братских народов и т.д.)

б) пропаганда ценностей искусственно созданной российскими политтехнологами восточно-православной цивилизации путем мифологизация истории;

в) инициирование проектов и мероприятий, призванных продемонстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего;

г) нетерпимость к украинству и инакомыслию".

Переводя на простой язык, авторы законопроекта предлагают карать вот за что.

Во-первых, за высказывания о том, что украинцы и русские - братские народы. В том числе потому, что исповедуют православие на базе общей истории.

Данное суждение является чисто оценочным и не может быть строго установленным фактом или опровергнуто. "Братский народ" и "духовное родство" - это не юридические и даже не исторические термины, которые можно так или иначе регулировать.

По законам Украины и других европейских стран, привлекать к ответственности за оценочные суждения нельзя. Дунда и Алексейчук хотят это изменить.

Во-вторых, нельзя говорить, что Украина является частью восточно-православной цивилизации. Этот запрет касается прежде всего профессиональных историков, а также церковных деятелей, которые традиционно поддерживают эту концепцию.

В-третьих, вводится запрет на поддержку любых проектов и мероприятий, которые подчеркивают или обсуждают любую общность Украины и России. Хоть генеалогическую, хоть культурную, языковую, религиозную или даже экономическую.

Другими словами, за то, что Шевченко назовут русско-украинским поэтом - или проведут конференцию о его наследии с участием украинцев и россиян - теперь может наступить юридическая ответственность.

И вообще за любые совместные действия между организациями двух стран - за культурные, научные, религиозные связи. К примеру, отслужит митрополит Онуфрий вместе с патриархом Кириллом - виновен. То же самое можно сказать и о встречах, например, Медведчука и Бойко с российскими руководителями.

Главная "мина", которую закладывает законопроект - это размытость формулировок, под которые можно подвести максимально большое количество медиа, общественных организаций (в том числе - партий), а также Украинскую православную церковь.

Например - что такое "украинство", к которому запрещается проявлять "нетерпимость"? Что понимается под "инакомыслием"? Что такое "переписывание исторических фактов"? Кто должен устанавливать эти факты?

Как будут карать?

Под действие законопроекта подпадают юридические лица, СМИ, партии, общественные и любые другие - то есть и религиозные - организации.

Авторы предлагают дать право СНБО закрывать их без решения суда, замораживать счета или конфисковывать имущество в пользу АРМА. Делается это по преставлению СБУ. Именно на ведомство Баканова хотят возложить поиски признаков "русского мира" у всех вышеперечисленных.

Как это происходит на практике - мы уже видели. По записке из СБУ были закрыты три украинских телеканала. Доказательств их "вредоносной" деятельности никто не показал, аргументацию засекретили, предложив поверить Зеленскому и Данилову на слово.

По факту же, как уже разбиралась "Страна", украинские власти просто легализовали вброс из российских телеграм-каналов - не затруднившись с его доказыванием в юридической плоскости.

То есть, таким же образом по новому законопроекту будут вводиться санкции против кого угодно в Украине. Без суда, следствия и вообще любой необходимости доказывать обществу обоснованность своих решений.

Рядом с этим законопроектом не стояли и "диктаторские" законы Януковича. По сути президент через подконтрольный ему СНБО получает неограниченные, диктаторские полномочия. Закрыть под предлогом "русского мира" смогут вообще любую фирму или организацию - достаточно будет подбросить им листовки нужного содержания. Или скомпрометировать как-то еще.

Также законопроект распространяет на "русскомировцев" все наказания, которые предусмотрены законом о декоммунизации и другими - от штрафов до тюремных сроков. Напомним, нормы этого закона предлагают сажать от 5 до 10 лет за изготовление и распространение запрещенной символики - теперь, в том числе, и "русского мира".

Правда, примеров этой символики в законопроекте "слуг" нет.

Также вносятся изменения в законы об информации, где уже стоит запрет на пропаганду тоталитарных режимов. Теперь туда через запятую хотят добавить и "русский мир".

Примут ли этот законопроект?

Судя по тому, что этот документ усиливает возможности Банковой через СНБО - то вероятность его принятия крайне высокая.

Практику внесудебных расправ через Совбез у Зеленского начали с февраля и, видимо, уже вошли во вкус. Решая с ее помощью уже и чисто бизнесовые задачи: санкции вводятся напропалую против украинских компаний, которые торгуют топливом, добывают полезные ископаемые или работают на таможне. Хотя изначально санкционный механизм был предусмотрен для борьбы с внешними угрозами.

С другой стороны - законопроект о "русском мире" в чистом виде диктаторский. И его могли инициировать не для принятия - а для демонстрации серьезности намерений.

По какому пути пойдут в итоге "слуги" - посмотрим.

Что такое "русский мир"?

Это понятие впервые официально в России применил Владимир Путин. В 2007 году он, обращаясь к Федеральному собранию, заявил:

"В этом году, объявленном Годом русского языка, есть повод еще раз вспомнить, что русский – это язык исторического братства народов и язык действительно международного общения. Он является не просто хранителем целого пласта поистине мировых достижений, но живым пространством многомиллионного Русского

мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия".

После этого указом Путина создали фонд "Русский мир", который функционирует и в настоящее время.

На сайте этой организации говорится, что главная ее цель - развитие русского языка в России и за границей:

"Целями Фонда являются популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и поддержка программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом".

При этом есть и расширенные толкования.

"Русский мир – это цивилизация и как цивилизация шире этносов и наций, территорий, религий, политических систем и идеологических пристрастий", - говорится на том же сайте.

Это определение полностью противоречит заявлениям "слуг народа" о "русском мире как форме нацизма". Нацизм, как известно, базируется на принадлежности конкретной нации. Идеология РМ же такой подход прямо отрицает.

"Русский мир", как формулируют его сторонники - это наднациональная общность людей, которые причастны к русской и другим культурам, ей близко родственным.

При этом никаких задач территориальных захватов на сайте фонда "Русский мир" не ставится. Также нигде не говорится о том, что русские - это сверхнация, которая выше остальных.

То есть свое определение "русского мира" украинские депутаты интерпретировали, как им захотелось. Даже не обсуждая тот факт, что создатели этого термина вкладывают в него совсем противоположный смысл.