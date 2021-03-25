Санкции против Россотрудничества, "Волга-Днепр" и ряда других компаний ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении Россотрудничества, авиакомпании "Волга-Днепр" и ряда других предприятий.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в воскресенье, 4 апреля.

СНБО распорядилось ввести санкции на три года в отношении: