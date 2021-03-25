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Политика Сегодня, 18:0376
Санкции против Россотрудничества, "Волга-Днепр" и ряда других компаний ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении Россотрудничества, авиакомпании "Волга-Днепр" и ряда других предприятий.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в воскресенье, 4 апреля.

СНБО распорядилось ввести санкции на три года в отношении:

  • ООО "СНАБКОМ" (РФ)
  • Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ)
  • ООО "Волга-Днепр" (РФ)
  • ООО "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ" (РФ)
  • ООО "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА" (Севастополь)
  • ООО "СЕВМОРМАШ-2М" (Севастополь)
  • АО "Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА" (РФ)
  • АО "Центр судоремонта "ДАЛЬЗАВОД" (РФ)
  • ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь)
  • АО "514 авиационный ремонтный завод" (РФ)
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