Санкции против Россотрудничества, "Волга-Днепр" и ряда других компаний ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении Россотрудничества, авиакомпании "Волга-Днепр" и ряда других предприятий.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в воскресенье, 4 апреля.
СНБО распорядилось ввести санкции на три года в отношении:
- ООО "СНАБКОМ" (РФ)
- Содружество Независимых Государств, соотечественников, которые проживают за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ)
- ООО "Волга-Днепр" (РФ)
- ООО "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ" (РФ)
- ООО "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА" (Севастополь)
- ООО "СЕВМОРМАШ-2М" (Севастополь)
- АО "Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА" (РФ)
- АО "Центр судоремонта "ДАЛЬЗАВОД" (РФ)
- ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь)
- АО "514 авиационный ремонтный завод" (РФ)