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Политика Сегодня, 10:5571
О существовании "украинского русского языка" заявила Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что Россия не обладает монополией на владение русским языком. 

Об этом она заявила в интервью телеканалу "Дом". 

По ее словам существует и украинский русский язык. Как заявила Мендель, русский язык - это часть культурного разнообразия страны. 

В качестве примера она привела английский язык, на котором говорят все континенты, а Британия не является его монопольным владельцем.

"И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель.

"Безусловно, украинский язык должен быть защищенным. Но должны быть защищены и граждане - и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность - человек.

Нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших.

Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот - украиноязычный" к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить в разнообразие, консерватизм - в сохранение традиций", - заявила пресс-секретарь президента.

Телеграм-канал "Политика страны" по этому поводу заявил, что у власти слова расходятся с делами.

Пока Мендель и Аваков много и тепло говорят о русском языке, партия президента в парламенте решила начать бороться «с русским миром».

Законопроект "слуг" вводит в законодательство ряд размытых формулировок, по которым можно без суда (а лишь через решения СНБО) запрещать партии и Церковь, закрывать СМИ за попытку защиты, к примеру, православной церкви или русского языка.

Соцсети тоже активно начали комментировать это заявление Юлии Мендель.

Телеведущий Макс Назаров, к примеру, вот что написал по этому поводу: "Дамы и господа с Банковой, так прекращайте трындеть, увольняйте Кременя, меняйте закон, возвращайте украинский русский в школы. Только трындеть, ради Бога, прекращайте... Тошнит".

О существовании "украинского русского языка" заявила Мендель

С ним солидарен и нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Юлия Мендель в эфире телеканала Дом, вещающего на ОРДЛО, сделала ряд заявлений о том, что от русского языка не нужно шарахаться, что украинизация в версии Порошенко это не совсем то, чем стоит гордиться, и вообще, это наш русский язык, а не чей то там.

Прекрасные тезисы, правда немного запоздавшие.

В парламенте давно лежат мои законопроекты об отмене закона о языке, и об отмене языковых штрафов. Вот со штрафов то можно смело и начинать, раз уж мы заговорили о целесообразности.

И да, со школами тоже придётся что то делать, потому что ни Венгрия, ни Румыния, ни Польша не согласятся с существующими языковыми нормами в образовании, а менять их только для школ, работающих на языках стран ЕС- неосуществимый перебор даже для нашей страны.

И да, чтоб не вставать дважды. Всегда найдётся тот, кто бесконечно оторвавшись от сути, пафосно напишет- не трогайте язык!

Раньше нужно было об этом говорить, пять лет назад, когда были приняты абсолютно дискриминационые нормы. Убрать дискриминацию нужно, а язык никто и не трогает", - написал нардеп в своем Телеграм-канале.

О существовании "украинского русского языка" заявила Мендель

В своей аргументации Аваков настаивает на том, что классическая русская литература принадлежит в том числе и украинской культуре.

"Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения! Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить. Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском.

Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?

Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться.

Несомненно, государственным может быть только украинский язык – как язык субъектной, суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!

Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - написал в сети Аваков.

Тем временем, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия выбрала для себя путь "защиты" не россиян, а русскоязычных граждан. Поэтому если Украина начнет говорить по-русски, это может быть потенциально опасным.

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