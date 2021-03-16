Нардеп Илья Кива заявил что Украина находится на пороге масштабных боевых действий на Донбассе

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива выразил мнение, что Украина находится на пороге масштабных боевых действий на Донбассе.

По его словам, это выгодно президенту Владимиру Зеленскому и новой администрации президента США Джо Байдена.

Об этом Кива рассказал в комментарии "Стране".

"Звонок Байдена Зеленскому - благословение на широкомасштабные боевые действия на Донбассе, что впоследствии приведут к войне на всей территории Украины. Власть готовит нашей стране кровавый сценарий. Таким образом Зеленский попытается смыть свои преступления, легализовав тот правовой беспредел, который сегодня устроил по отношению к своим согражданам. Следующего шага уже нет, мы уперлись в хаос и формирование диктаторского режима Зеленского", - сообщил народный депутат.

Кива также считает, что боевые действия не выгодны ни России, ни так называемым "ЛДНР".

"Россия хочет снятия санкций, и спокойно достроить "Северный поток-2", а так называемые ОРДЛО истощены семилетним противостоянием, у них нехватка ресурсов для прямых боевых действий. Только Зеленскому и новой администрации Байдена выгодно начало широкомасштабной войны. Это даст возможность Байдену и ОП говорить об усилении санкций РФ и замораживании проекта "Северный поток-2", - считает представитель ОПЗЖ.

Также депутат заявил, что власть активно готовится к внеочередным парламентским выборам, поэтому всячески пытается уничтожить оппозицию.

"Я знаю на 100%, что депутаты "Слуги народа", их пиарщики уже начали подготовку к предстоящим внеочередным выборам. Основная преграда для власти - рейтинги оппозиционных партий, которые составят значительную конкуренцию власти и смогут изменить позиции в парламенте. И сейчас оппозицию пытаются дискредитировать: продуцируя ярлыки "руки Кремля", пугая "пророссийским реваншем" и т.д. Мы для них - неподконтрольные противники, а все остальные парламентские партии так или иначе - подконтрольны Госдепу. Поэтому власть пытается уничтожить ОПЗЖ", - заявил нардеп.