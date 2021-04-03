Данилов продолжает настаивать на запрете слова "Донбасс"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что его высказывание касательно того, что название украинского региона "Донбасс" навязано Россией, вызвало "бурное обсуждение".

В связи с этим он принял решение "положить конец двусмысленности" трактовки его слов и объяснить, что имел в виду.

Данилов опубликовал в своем Facebook соответствующий ответ журналистам BBC Україна.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны. Цель - противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразованиий", - считает секретарь СНБО.

По его мнению, "даже поверхностный" анализ каких-либо российских государственных ресурсов даст доказательства "места Донбасса в российской информационной повестке дня": "выбор Донбасса", "ущемление прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса", "власть Донбасса".

"Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде. Кроме этого, хочу отметить, что история - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего", - заявил Данилов.

В качестве утративших свою актуальность понятий он привел в пример слово "Московия", которое, по его словам, в 18-м веке было общепринятым для определения земель, которые входят в состав современной России. При этом Данилов выразил сожаление, что именно это понятие больше не используется в речи.

"Таким же неактуальным является термин "Малороссия" для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" и др. Изменилось время и изменились обстоятельства", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Данилов считает, что понятие "Донбасс" "нельзя рассматривать как "исторически устоявшееся", "использование которого вряд ли будет искоронено из употребления".

"В истории нет застывших констант. Из обихода выходит то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное воздействие. В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - резюмировал секретарь СНБО.