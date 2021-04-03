 

Данилов продолжает настаивать на запрете слова "Донбасс"

Политика Сегодня, 16:2127
Данилов продолжает настаивать на запрете слова "Донбасс"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что его высказывание касательно того, что название украинского региона "Донбасс" навязано Россией, вызвало "бурное обсуждение".

В связи с этим он принял решение "положить конец двусмысленности" трактовки его слов и объяснить, что имел в виду.

Данилов опубликовал в своем Facebook соответствующий ответ журналистам BBC Україна.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны. Цель - противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразованиий", - считает секретарь СНБО.

По его мнению, "даже поверхностный" анализ каких-либо российских государственных ресурсов даст доказательства "места Донбасса в российской информационной повестке дня": "выбор Донбасса", "ущемление прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса", "власть Донбасса".

"Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде. Кроме этого, хочу отметить, что история - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего",  - заявил Данилов.

В качестве утративших свою актуальность понятий он привел в пример слово "Московия", которое, по его словам, в 18-м веке было общепринятым для определения земель, которые входят в состав современной России. При этом Данилов выразил сожаление, что именно это понятие больше не используется в речи.

"Таким же неактуальным является термин "Малороссия" для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" и др. Изменилось время и изменились обстоятельства", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Данилов считает, что понятие "Донбасс" "нельзя рассматривать как "исторически устоявшееся", "использование которого вряд ли будет искоронено из употребления".

"В истории нет застывших констант. Из обихода выходит то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное воздействие. В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - резюмировал секретарь СНБО.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Данилов, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

О решении СНБО по вакцинации от коронавируса объявил Данилов
О решении СНБО по вакцинации от коронавируса объявил Данилов
3-апр-2021, 09:55
Слово
Слово "Донбасс" российским нарративом объявил Данилов и призвал его больше не использовать
24-мар-2021, 18:25
Данилов заявил что английский должен стать вторым языком в Украине
Данилов заявил что английский должен стать вторым языком в Украине
9-мар-2021, 14:53
Повестку дня следующего заседания СНБО назвал Данилов
Повестку дня следующего заседания СНБО назвал Данилов
27-фев-2021, 11:12
Данилов заявил что Украина не боится реакции Путина на санкции против Медведчука
Данилов заявил что Украина не боится реакции Путина на санкции против Медведчука
27-фев-2021, 10:43

Последние новости

16:23
События
В российских аэропортах сообщают, что Украина не пускает в страну мужчин-россиян. В ГПСУ это опровергли
16:21
Политика
Данилов продолжает настаивать на запрете слова "Донбасс"
16:07
Политика
Нардеп Илья Кива заявил что Украина находится на пороге масштабных боевых действий на Донбассе
13:20
События
Скрытое передвижение войск РФ у границ Украины прокомментировали в Кремле
13:19
События
Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне
13:17
События
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
11:02
События
Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове
11:00
События
Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина
10:58
События
Разумков рассказал об украинской вакцине от Covid-19
10:55
Политика
О существовании "украинского русского языка" заявила Мендель
10:52
События
В пропаганде наркотиков заподозрили шоу Юрия Дудя
10:49
Политика
Аваков платит за гостиницу в два раза больше своей зарплаты
09:20
События
Рекордный за два месяца рост числа зараженных коронавирусом зафиксировали в Китае
09:18
События
Число новых зараженных едва превысило 10 000 человек в первый день локдауна
09:15
События
Как "Спутник V" влияет на здоровье тех, кто делал уколы ботокса или пластику выяснили в России
09:13
События
У Байдена заявили что в США наблюдается четвертая волна Covid-19
09:10
События
Производство смартфонов прекращает корейская компания LG
08:31
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 2021
Вчера, 2021-04-04
22:48
События
Видеоплатформу RuTube, которую видят конкурентом YouTube перезапустили в России
22:47
События
Местных жителей переодетой в костюм льва собакой на 1 апреля пугал шутник в Днепре

Новости ТОП-7

Для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка5867
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко5468
Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО4694
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 апреля 20213784
Сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине3107
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 20212468
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 20212152

Досуг

Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды.
3-апр-2021, 22:20212
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
2-апр-2021, 23:16304
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
2-апр-2021, 13:17286
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06290
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56279
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33329

События

В российских аэропортах сообщают, что Украина не пускает в страну мужчин-россиян. В ГПСУ это опровергли
В российских аэропортах сообщают, что Украина не пускает в страну мужчин-россиян. В ГПСУ это опровергли
Украина не пускает на свою территорию мужчин-граждан России от 18 до 60 лет, которые собираются лететь в страну из аэропорта Домодедово.
Сегодня, 16:2329
Скрытое передвижение войск РФ у границ Украины прокомментировали в Кремле
Скрытое передвижение войск РФ у границ Украины прокомментировали в Кремле
Данные о тайной передислокации российских военных к украинским границам поступают из разных источников с конца марта.
Сегодня, 13:2084
Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне
Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне
Для того, чтобы в нынешнем Донецке не почувствовать угрозу начала серьезных военных действий, нужно полностью отключиться от реальности.
Сегодня, 13:1969
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
В Киеве 18-летняя девушка пыталась продать спецпропуска для проезда в общественном транспорте во время действия жестких карантинных ограничений в городе.
Сегодня, 13:1777
Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове
Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове
Военно-транспортный самолет ВВС США приземлился на аэродроме во Львове вчера, 4 апреля. Об этом сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».
Сегодня, 11:02175
Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина
Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина
В понедельник, 5 апреля, в Киеве на время локдауна прекратил работать пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle, запущенный в столице в 2019 году.
Сегодня, 11:0091
7 Днів