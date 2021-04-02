В Ужгороде «Европейская солидарность» цинично солгала, оправдывая своё участие в «дерибане» земли

Речь идет о субботнем сообщение на странице в социальной сети Фейсбук ужгородского отделения партии "Европейская Солидарность", в котором последняя пытается оправдать принятые на мартовской сессии скандальные решения по приватизации парков и скверов.

Так в субботу, 3 апреля, на официальной странице в социальной сети Фейсбук "Европейская Солидарность Ужгород" появилось сообщение, в котором "есовцы" сообщили: "Официально заявляем, что земельные участки, названные «зонами отдыха, парками и скверами», не являются ни по документам, ни по внешнему виду ... ". Это сообщение является не только манипулятивным, но и содержит очевидную недостоверную информацию. Более того, политическая сила проплатила тиражирование этой лжи в социальных сетях.

Несмотря на широкий общественный резонанс, пока публично неизвестна позиция руководителя закарпатского отделения данной политической силы, действующей депутата парламента Иванны Климпуш-Цинцадзе, руководительницы областной фракции Ирины Мацепура и ее заместителя Дениса Мана.

Зеленые зоны на Славянской набережной в Боздошском парке по ул.Ольбрахта на берегу р.Уж, зеленые насаждения общего пользования по ул. 8 Марта на территории парка-озера "Кирпичка" являются такими согласно документам. Загрязнённость части из них, как указывается "есовцами" на прилагаемых фото, не может служить оправданием нарушения законодательства при голосовании, а тем более основанием для передачи этих земель в частные руки. Основным документом, который определяет порядок планирования и застройки населенного пункта, является его генеральный план, опубликован на сайте местного совета. Так, в соответствии с генпланом города Ужгорода, вышеуказанные участки по функциональному назначению отнесены к территориям зеленых насаждений общего пользования.

Несоответствие градостроительной документации вопросов отвода данных участков указал и главный архитектор Ужгорода Олег Боршовский в служебной записке, адресованной мэру Б. Андрииву 29 марта 2021, то есть накануне сессии. То есть, ужгородская "Европейская Солидарность", фракция которой в горсовете входит в правящую коалицию, в отличие от других, отмолчались, зная, что своим голосованием нарушили закон и предвыборные обещания, и публично солгала. Обвинив, в дополнение, журналистов и правозащитников. Как следствие, в комплексе, политическая ответственность за такие действия будет не только за сам факт участия в "дерибане" зеленых зон и придомовых территорий, но и за эту публичную ложь избирателям и обществу в целом.

Следует отдельно отметить, что сам факт участия в подобных коррупционно-земельных схемах для руководителя городской фракции "Европейская Солидарность", секретаря Ужгородского городского совета Андрея Рыбы, это уже "традиция". В свое время А. Рыбу исключили из предыдущей партии ( "Батькивщина") именно за участие в масштабном земельном "дерибане".

7dniv.info подробно сообщал об этом.

Кроме того, не соглашается с намерениями провластной коалиции превратить данные зеленые зоны в очередные "бетонные джунгли" депутаты фракции политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» в городском совете. Вся фракция в полном составе проголосовала против земельного «дерибана» и призвала городского голову Б.Андриива применить право вето на скандальное решение.