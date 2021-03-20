От переговоров в Минске отказывается украинская делегации в ТКГ по Донбассу

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после окончания карантина не собирается ехать на переговоры по Донбассу в Минск.

Причина - "вражеская риторика Беларуси" в отношении Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV 5 апреля заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", – сказал министр.

По словам Резникова, сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации и в Киеве "нет доверия к этой стране".