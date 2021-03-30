Мендель и Аваков заявляют о "нашем русском языке". Что это значит и будут ли перемены в политике украинизации?

Власть послала неожиданный сигнал. Как сообщалось, за последнюю неделю два заметных ее представителя заговорили о большом значении русского языка для Украины. Речь идет о влиятельном министре внутренних дел Арсене Авакове и пресс-секретаре президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Оба заявления вызвали серьезный общественный резонанс.

Готова ли власть ослабить украинизацию и изменить положение русского языка в стране либо речь идет о ситуативном пиаре, разбиралась "Страна".

В один голос

Мяч подал Аваков. Глава МВД говорит по-русски порой даже на официальных мероприятиях, утверждая, правда, что это "слобожанский язык" (то есть язык Слободской Украины и Харькова, где Аваков вырос). Впервые этот термин министр употребил в суде по делу о госсизмене экс-президента Виктора Януковича в декабре 2017 года.

С какого-то момента Аваков начал продвигать тезис, что Украина должна оспаривать исключительное право России на русский язык.

"В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - заявил в начале марта министр внутренних дел в интервью журналисту Дмитрию Гордону. На этом основании, как считает Аваков, Киев мог бы даже организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.

А на прошлой неделе Аваков в посте в Фэйсбуке еще более подробно развил эту мысль.

"Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться.

На русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. Из них только половина (!) живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке… Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке 30 марта.

И в этом посте он снова повторил понравившийся тезис о праве на русский язык: "Неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни".

Подачу приняла Мендель, которая также призвала бороться с "монополией России" на русский язык.

"Русский, точнее украинский русский, – это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не являлся собственностью исключительно России. Нам нужно демонополизировать русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - заявил Мендель в эфире телеканала "Дом", который вещает на неподконтрольную часть Донбасса и аннексированный Крым.

"Даже не какаяразница"

Заявления вызвали болезненную реакцию у националистов и сторонников Порошенко. Идею "украинского русского" назвали вредной, Авакова и Мендель записали в пособников Кремля.

"Никто не запрещает Мендель или Авакову пользоваться в быту русским или любым другим языком. Но своими инициативами оба становятся соратниками Путина, поскольку их слова - поддержка русского мира. Это даже не какаяразница", - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Он намекает на призыв Зеленского в новогоднем поздравлении 2020 года не делить страну по идеологии и языку, мол, какая разница, у какого памятника парень ждет любимую девушку. В националистических кругах "какаяразница" (пишется слитно) стало мемом.

Коллега Арьева по фракции Владимир Вятрович намекает, что заигрывания с русским языком приведут к возвращению Украины под власть России.

"Украинский русский - это о русской Украине", - прокомментировал он на своей странице.

В то же время если вчитаться в слова Мендель и Авакова, то они говорят несколько о другом. Точнее, совсем о другом.

Их логика такова: у России нужно выбить козырь, что в Украине ущемляются права русскоязычных граждан. А потому нужно не только обеспечить развитие русского языка, но и провозгласить его достоянием страны, проводя мысль, что принадлежит он не только России, но и Украине.

Но актуальная политика государства в гуманитарной сфере сейчас кардинально противоречит тому, что говорят Аваков и Мендель.

На что, кстати, прямо указал Мендель главный "хранитель" политики украинизации языковый омбудсмен Тарас Креминь (об аналогичной позиции своего бывшего однопартийца по "Народному фронту" Авакова он не упомянул).

"Я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Вместе с тем, хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", - заявил Креминь.

Но можно ли рассматривать заявления Мендель и Авакова как предвестник возможных перемен в государственной политике в отношении русского языка?

Языковые Зе-метания

Во время президентской кампании тогда еще кандидат Владимир Зеленский давал понять, что его не совсем устраивает закон о функционировании государственного (украинского) языка, который придал масштаб украинизации, и после выборов он проанализирует документ на соблюдение "конституционных прав и интересов всех граждан Украины".

Однако после победы Зе старательно избегает языковой темы, настаивая на ее неактуальности. Но на практике это привело к тому, что власть так ничего и не поменяла и все украинизаторские законы продолжают действовать. А в парламенте не дают ходу инициативам ослабить украинизацию школьного образования и бизнеса, даже несмотря на то что исходят они из президентской фракции "Слуги народа".

Заявка на проверку закона о языке на конституционность "похоронена" в Конституционном суде.

Временами в Зе-команде даже прибегают к риторике своего предшественника Петра Порошенко. Так, доверенное лицо Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал отказываться от русского языка, так как его-де использует в своих интересах Россия. "Мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет защищать тех граждан (то есть русскоязычных - Ред.), при этом не спрашивая у этих граждан, требуется ли им защита", - заявил Данилов.

Какой есть шанс, что сейчас что-то поменяется и монобольшинство проголосует за изменения или отмену украинизаторских законов? В частности, закона о языке и об образовании?

Один из немногих депутатов в "Слуге народа", который регулярно предлагает соответствующие законопроекты, Максим Бужанский прокомментировал заявления Мендель так: "Прекрасные тезисы, правда немного запоздавшие. В парламенте давно лежат мои законопроекты об отмене закона о языке и об отмене языковых штрафов. Вот со штрафов то можно смело и начинать, раз уж мы заговорили о целесообразности. И да, со школами тоже придётся что-то делать, потому что ни Венгрия, ни Румыния, ни Польша не согласятся с существующими языковыми нормами в образовании, а менять их только для школ, работающих на языках стран ЕС, - неосуществимый перебор даже для нашей страны!".

Нардеп Александр Качура сомневается, что до вынесения Конституционным судом решения о конституционности закона о языке можно говорить о "комплексном" изменении этого законодательного акта.

"Но точечные изменения относительно отмены штрафов в бизнесе (за неиспользование украинского языка в обслуживании - Ред.) были бы уместны. И есть уже наш законопроект об этом. Хотя внутри "Слуги народа" не все его поддерживают", - сказал Качура.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" и член профильного комитета Евгения Кравчук также говорит о возможности принятия законопроекта об отсрочке штрафов.

"Есть два законопроекта, которые касаются языкового закона в части отмены или отсрочки штрафов для ресторанов, магазинов, их владельцев. Если нарушается языковое законодательство в части обслуживания на украинском языке. Есть законопроект Максима Бужанского и ряда наших депутатов, есть альтернативный законопроект - который зарегистрировали Никита Потураев, Александр Корниенко и я. Этот законопроект фактически откладывает норму о штрафах до 16 июля 2022 года. С точки зрения, что норма начнёт действовать одновременно для всех статей. Так как статья о ресторанах и магазинах начала действовать немедленно, а по ряду других нарушений - если органы местного самоуправления нарушают, то штрафы с 16 июля 2022. Также и по ряду других сфер: продажа билетов, язык в транспорте - также в 2022 году, а только по предпринимателям сразу.

Но я не видела, чтобы штраф применялся. Комитет рассмотрит эти законопроекты или в конце апреля, или в начале мая. Мы были вынуждены изменить работу в комитете из-за вспышки коронавируса в секретариате, отстрочили проведение заседаний. Есть вывод Минкульта, они поддерживают формат отсрочки штрафов до 16 июля 2022 года. Логика понятна. Во время коронавируса дополнительные взыскания с предпринимателей - как минимум нелогичны. Это также дополнительное время, чтобы перевести меню на украинский, если, где-то есть персонал, который не знает украинского", - сказала "Стране" Евгения Кравчук.

В то же время неофициально ряд депутатов от партии президента крайне скептически оценили перспективы изменения языковой политики.

"Общий тренд сейчас в другом направлении. Поэтому я пока не вижу вероятности, чтобы политика украинизации остановилась. Максимум - какие-то мелкие шаги вроде отсрочки введения штрафов за нарушение закона о языках. И то сомневаюсь. Мендель делала свои заявления в эфире телеканала "Дом", который вещает на неподконтрольные территории Донбасса. На аудиторию этих территорий они и были рассчитаны", - говорит один из нардепов.

Что касается заявлений Авакова, то эксперты объясняют их его отдельной политической линией.

"Это элемент политического позиционирования. Президент и его партия после идеологической "перезагрузки" теряют русскоязычный электорат. А Аваков, вероятно, хочет его заполучить, играя на том, что он харьковчанин и не против русского языка, хоть и в украинской версии", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Тут стоит напомнить, что Аваков в последнее время фактически контролирует харьковскую областную и городскую власть. И в целом усиливает свои позиции как "хозяина региона". Вероятно, этим и можно объяснить его периодические заявления, которые идут в русле настроений большинства населения области.

"Политрук врет"

Эксперты сходятся во мнении, что к конкретным действиям по ослаблению давления на русский язык в Украине власть не перейдет.

"Эта риторика сейчас ничем не будет подкреплена", - полагает политолог Руслан Бортник.

"Власти нужно компенсировать жесткость языкового закона, тем самым пытаясь сохранить за собой билингвов (то есть говорящих и на украинском, и на русском языках - Ред.), и русскоязычных. Но на данном этапе это только пропаганда. Попробуйте что-то отменить: это станет допингом для националистов. Опять будут митинги возле ОП. Власть к этому не готова", - полагает политолог Карасев.

Следует помнить, что фоном к этим языковым рассуждениям служит обострение на Донбассе, что, по версии Бортника, тоже может иметь значение.

"Власти, как и в 2014 году, нужна поддержка русскоязычных, а ведь с тех пор зашли далеко в языковом плане. И сейчас это попытка сыграть в своего", - комментирует Бортник.

"Важно понимать, что указанное заявление сделано в эфире канала "Дом" - телеканале, на который не распространяются украинские языковые законы. То есть это месседж для Донбасса типа "нет-нет, в Украине не угнетают русский язык, политрук врёт". Но на самом деле взгляды команды Зеленского на языковую политику ничем не отличаются от взглядов команды Порошенко. Потому что за два года никак не скорректирован основной языковой закон. Не принят даже закон о языках нацменьшинств", - пишет одесский журналист Юрий Ткачев.