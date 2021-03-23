"Дерибан» земли в Ужгороде: приостановлено действие одного из пунктов резонансного решения

Информацию обнародовали на фейсбук-странице «Оппозиционная платформа - За Жизнь» в Ужгороде.

Уважаемая община, нас услышали! Благодаря всем неравнодушным, городским головой было приостановлено действие ОДНОГО из многих пунктов решения по «дерибану» земли. Э

то касается земельного участка по ул.Радищева (начало Боздоского парка на Славянской набережной). Но, к сожалению, было проигнорировано ряд вопросов важных для нас, жителей города.

Передачу в частные руки: - зеленая зона по ул. Ольбрахта (на берегу р.Уж), - парк Победы (озеро Кирпичка) - придомовая территория многоэтажек по ул. Минайской, 11 и Узкая, 89. - придомовая территория дома по ул. Шевченко, 30 - и других земель общего пользования.

Просим общественных активистов поддержать наше обращение к городскому голове с настоятельным требованием о приостановлении действия и остальных скандальных пунктов этого решения.

Вместе мы сила которую игнорировать не смогут!