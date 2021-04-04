В Кремле заявили что вступление Украины в НАТО только усугубит проблему на Донбассе

Вступление Украины в НАТО усугубит вооруженный конфликт на Донбассе, для принятия соответствующего решения Киеву необходимо учитывать мнение "ЛДНР".

Об этом во вторник, 6 апреля, со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс-Украина".

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. На наш взгляд, это еще больше усугубит ситуацию", - сказал представитель Кремля.

"Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой", - добавил Песков.