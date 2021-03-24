Вовк о новом расследовании НАБУ - "Моего брата используют как расходный материал"

Судья убежден, что в этом производстве якобы "нет правовых оснований" и его родственника вскоре выпустят на свободу.

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) на своей странице в Facebook прокомментировал появившуюся сегодня информацию об обысках в суде и задержании сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) его брата якобы при получении взятки в 100 тыс. долларов.

Так, судья написал, что в помещении ОАСК действительно проходило два обыска, однако правоохранители, по его словам, не нашли никаких "сенсаций" и лишь изъяли какие-то дело, которое еще не закончили рассматривать.

"Никакого отношения к сегодняшним провокациям ни ОАСК, ни я, как его глава, не имеем. Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того", — заявил Вовк.

Также он отметил, что уже не первый год он живет под давлением НАБУ, постоянными негативными информкампаниями и обысками.

"Поэтому давно привыкли к провокациям и нарушениям с их стороны. Убежден, что, как и во всех предыдущих "громких" делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы. Работаем в штатном режиме", — написал Вовк.