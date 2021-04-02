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Политика Сегодня, 12:1662
Почему Зеленский не дает ходу референдумам

Закон о народовластии через всеукраинский референдум до сих пор не вступил в силу из-за отсутствия на нем подписи президента Владимира Зеленского.

Глава государства не наложил на закон вето, но и сильно затянул с подписанием, нарушив все сроки.

В президентской фракции “Слуги народа” отметают подозрения в некоей политической подоплеке, утверждая, что в Офисе президента (ОП) еще изучают последнюю редакцию действительно объемного документа. Но также есть версия, что оформление закона приостановлено, чтобы оппозиция не начала сбор подписей за референдумы, невыгодные власти. Например, по продаже земли.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Особая неотложность 

Закон о референдуме был внесен в Верховную Раду президентом как неотложный 9 июня 2020 года, принят 26 января этого года, 17 февраля подписан спикером Дмитрием Разумковым и тогда же отправлен на подпись главе государства. Однако Зеленский взял паузу, не объясняя причин. При том что введение народовластия было одним из предвыборных обещаний президента, о котором он не раз вспоминал.

Не ставя подпись под законом, Зеленский нарушает Конституцию.

В Основном законе сказано, что глава государства подписывает закон в течение 15 дней после его получения, отправляя в печать (после чего законодательный акт вступает в силу), или возвращает в Раду с некими предложениями для повторного рассмотрения. 

Правом вето президент не воспользовался в указанное по закону время и, как считает первый вице-спикер Руслан Стефанчук, уже не воспользуется (что тоже было бы нарушением законодательства). Но заместитель Разумкова не объяснил, почему президент тянет с подписанием, а призвал “просто подождать еще несколько дней” (с момента выхода интервью прошла уже неделя).

Назвать это случай прецедентом нельзя, есть гораздо вопиющие примеры. 

Так, Петр Порошенко покинул президентскую должность, так и не подписав принятый 19 декабря 2016 года законопроект № 5553 о гарантировании государством вкладов физических лиц, который распространял эти гарантии на вкладчиков национализированного “Приватбанка”. Как говорили тогда в парламентских кулуарах, этот закон должен был успокоить клиентов банка - особенно крупных, чтобы они не кинулись забирать вклады и его не обрушили. Со временем необходимость в проекте исчезла, и его положили под сукно.

А спикер Верховной Рады Александр Турчинов оставил без подписи законопроект № 5082 об амнистии сепаратистов на Донбассе. Верховная Рада с грандиозным скандалом приняла его 16 сентября 2014 году, как и закон об особом статусе, который Порошенко с опозданием, но подписал. А ход документу по амнистии так и не дали.

 

В ожидании "красивой даты"

Но вернемся к закону о референдуме Зеленского.

Во фракции СН объясняют паузу с подписанием анализом документа, который все еще продолжается в ОП.

“Закон массивный, детальный, подготовленный с привлечением отечественных и международных экспертов. Президентский офис продолжает изучение текста”, - сказал "Стране" глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко. Он как раз состоит в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, через который закон зашел в сессионный зал.

По неофициальной версии из президентской фракции, в ОП хотят приурочить подписание к некоей важной для них дате.

“В Офисе полюбили такой подход и, увы, не обращают внимание на нарушение всех сроков”, - признает собеседник, близкий к Офису президента.

Политолог Руслан Бортник также допускает такую подоплеку. “Это вполне может быть пиар-задержка, ждут какую-то красивую дату”, - сказал эксперт “Стране”.

Палки в колеса

В тоже время по альтернативной версии дело может быть в самом законе, а точнее, в возможностях, что он предоставляет. 

“Если бы закон сейчас вступил в действие, то оппозиция, скорее всего, взялась выполнять свои обещания об инициировании референдумов на тему, например, земельной реформы. Референдумы по отмене законов будут возможны с 1 января следующего года, и то эту дату могут отложить. Но можно поставить вопрос о доверии такой модели рынка. На сбор 3 млн подписей дается три месяца, но можно успеть и раньше - до 1 июля, когда стартует реформа. А когда подписи будут в Центризбиркоме - потребовать от Рады отсрочить запуск рынка до проведения референдума”, - рассуждает народный депутат восьмого созыва Игорь Попов в комментарии “Стране”.

Как сообщил “Стране” член парламентской фракции "Батькивщины" Иван Крулько, в партии ждут подписания закона и готовятся, чтобы запустить процесс. “Мы считаем, что если есть такая демократическая процедура, ее нужно воспользоваться. Вопрос земли - номер 1”, - отметил парламентарий “Стране”.

Не исключено, что попытается начать сбор подписей по референдуму о земле или по иным вопросам и "Оппозиционная платформа За жизнь". Да и другие партии также могут использовать этот механизм для продвижения своих идей. Объявят референдум по итогу или нет, но сам по себе сбор подписей привлечет внимание к теме.

Тем не менее, первый замглавы фракции СН Корниенко опровергает вариант, что ОП ставит палки в колеса оппозиционерам.

“Не думаю, что получится запустить референдум о земле до 1 июля из-за коронавируса. Как собирать подписи в локдаун?! Ситуация не на стороне наших оппонентов”, - полагает Корниенко.

Как бы то ни было, налицо еще одно нарушение закона президентом Зеленским, которое вписывается в печальную тенденцию.

“Президент делает то, что может сделать, а не то, что разрешает Конституция и другое законодательство. Все это уже поняли по санкциям СНБО. После них Зеленский уже не обращает на такие “мелочи”, как нарушение конституционных сроков”, - комментирует политолог Бортник.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Референдум, 7dniv, 7dnivinfo  
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