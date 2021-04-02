Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не стоит - заявили в Германии

В правительстве Германии в среду, 7 апреля, заявили, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены.

Об этом со ссылкой на представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщает TACC.

"Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены", - сказала она.

Напомним, днем ранее примерно в том же духе сделали заявление в Белом доме. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс находится в компетенции его руководства.

Этому предшествовало то, сто президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", а получение государством Плана действий по членству в Альянсе "станет настоящим сигналом для РФ".