Земельный «дерибан» в Ужгороде "согласовали" секретарь горсовета Рыба и заместитель мэра Раховский. Речь идет о скандальной мартовской сессии Ужгородского городского совета, на которой был проведён «дерибан» зеленых зон и придомовых территорий. Согласовали проекты этих решений лидер фракции "Европейская Солидарность" - секретарь совета Андрей Рыба и заместитель городского головы - Юрий Раховский (квота "Слуги народа").

Как сообщалось ранее, на печально известной сессии 30 марта 2021 решением IV сессии Ужгородского городского совета VIII созыва был проголосован проект №148 "О предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков», которым начато незаконная процедура передачи в частные руки зеленых зон и придомовых территорий.

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Кроме того, после сессии еще стало известно о немаловажном факте - главный архитектор Ужгорода Олег Боршовский сообщал мэру за день до сессии о несоответствии градостроительной документации этих вопросов и десятка других.

Однако проекту №148 и дополнения к нему был согласован ( "завизирован") без замечаний секретарем городского совета Андреем Рыбой ("Европейская Солидарность") и заместителем городского головы Юрием Раховским ("Слуга народа").

Об этом сообщил общественный правозащитник Виталий Грегор.

Следует отметить, что сомнительные решения на сессии были приняты, в частности, из-за указанных должностных лиц, поскольку те своими положительными согласованиями фактически вели в заблуждение, как депутатов, так и общественность. Не уведомили депутатский корпус о предостережениях главного архитектор ни профильный заместитель Ю. Раховский, ни сопредседательствующий на сессии секретарь совета А. Рыба.

Это в свою очередь вызвало шквал критики и возмущения ужгородцев в социальных сетях. В результате это в любой европейской стране привело бы безусловно к политической ответственности - увольнение с должности.

Учитывая указанное, в Ужгородском городском совете, по всем признакам уголовного кодекса, действует организованная преступная группировка, которая по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, вопреки основной градостроительной документации (генплану города), земельному и градостроительному законодательству, совершили присвоение чужого имущества (земли общины) в особо крупных размерах. Это в свою очередь, кроме ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, содержит также признаки ч.5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».