В действие санкции против Януковича и Азарова до сих пор не ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ о введении санкций, принятых Советом национальной безопасности и обороны 19 марта в отношении экс-премьер министра Николая Азарова, бывшего главы государства Виктора Януковича и других лиц.

Об этом сообщил адвокат Азарова Евгений Пелихос, который получил ответ на свой запрос от СНБО.

"Так, согласно Конституции Украины и Закона Украины о "Совете национальной безопасности и обороны" решения СНБО вводятся в действие указами Президента Украины. Согласно информации на официальном сайте СНБО, со ссылкой на Президента Украины, данные санкции в отношении Николая Азарова были введены", - пишет юрист в Facebook.

Для уточнения информации касательно введения санкций в отношении бывшего премьера его адвокат направил запрос в СНБО.

В ответе на запрос ведомство указало, что по состоянию на 31 марта ограничительных мер в отношении Николая Азарова введено не было.

"По состоянию на 31.03.2021 решение Совета национально безопасности и обороны от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" не введено в действие", - говорится в документе.

Также на сайте президента с 31 марта не появлялось информации о подписании им указа, которым бы вводились принятые на заседании СНБО 15 марта санкции. Таким образом, решение Совета нацбезопасности не вводится в действие уже три недели.

"Считаю, что в демократическом, правовом государстве недопустимо публично сообщать о введении персональных санкций, якобы за действия угрожающие национальной безопасности, при том, что данное решение три недели до сих пор не действует", - прокомментировал ситуацию Евгений Пелихос.





