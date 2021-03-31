Продление тотального карантина в Киеве до 10 мая допустил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление действия тотального карантина после 16 апреля в случае, если заболеваемость Covid-19 в столице не снизится.

Так он прокомментировал информацию журналистов телеканала "Украина 24" о том, что власти города готовят распоряжение о продлении ограничений до 10 мая.

"(Решение) о продлении карантинных ограничений принимает не киевский городской глава, а комиссия ТЭБ и ЧС. То есть таких заседаний у нас не было. Распространяется эта информация из неизвестных источников. Одно могу сказать, действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения. Будем исходить из цифр заболеваемости. Если будет продолжаться волна заболеваемости, я не исключаю, что это может произойти", - заявил Кличко.

Он напомнил, что сегодня уже четвертый день тотального карантина в Киеве. На следующей неделе, по словам мэра Киева, власти будут иметь представление о ситуации с Covid-19 в городе.

"Если динамика не снизится, я не исключаю, этого (продления тотального карантина). Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут действовать, как и было введено, до 16 числа", - уточнил Кличко.