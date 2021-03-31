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Политика Вчера, 23:0053
Почему все говорят об отставке Юрия Витренко и кто его выбивает из Кабмина

Юрий Витренко - опять герой новостей. Якобы исполняющий обязанности министра энергетики написал заявление на увольнение, и ему уже подыскивают замену. А еще совсем недавно Витренко прочили на нового премьера.

За него горой стоял Офис президента, сумевший, несмотря на сопротивление серьезных групп влияния и парламента, завести Витренко - пусть в статусе и.о - в правительство и дать ему полномочия министра. Действительно ли Витренко потерял фавор и может покинуть Кабмин, разбиралась “Страна”.

Бывший фаворит

Источники издания в высших эшелонах подтверждают: Витренко действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию.

“Возможность такого исхода (увольнения  - Ред.) признают обе стороны (ОП и сам и.о.министра - Ред.)” - утверждает собеседник, близкий к Банковой. Не все верят в то, что увольнение вообще состоится, но о других версиях ниже.

Отставка Витренко стала бы крутым поворотом сюжета. ОП был главным лоббистом Витренко в Кабмине. С подачи президентского офиса того дважды пытались провести на посты министра энергетики и первого вице-премьера, однако эта затея провалилась из-за позиции Верховной Рады, где то одна, то другая группы влияния отказывались поддерживать его кандидатуру.

Но Банковая все равно переломала парламент, пробив принятие закона, который возвращал и.о. министра по сути министерские полномочия. Если смотреть под этим углом, новость о заявлении Витренко означает коренной перелом в его отношениях с ОП.

Именно эту версию озвучил “Стране” глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец (“Батькивщина”).

“Витренко написал заявление еще две недели тому назад. Это произошло после встречи у Зеленского, на которой он поднял вопрос о переводе “Энергоатома” (Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”) из подчинения Кабмину Министерству энергетики, но получил отказ. Также, по моей информации, Витренко спросил о перспективах своего вице-премьерства и, видимо, ответ ему не понравился. Он потом еще извинился перед людьми, которых привел в Минэнергетики: мол, простите”, - уверяет парламентарий.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан ("Слуга народа", СН) на вопрос "Страны" о заявлении Витренко предложил обратиться к тому лично. "Не хочу за кого-то расписываться", - сообщил Мокан.

В ОП официально ситуации вокруг Витренко пока не комментируют. Но журналисты обратили внимание, что, сопровождая президента во время официального визита в Катар, и.о.министра обратно возвращался самостоятельно, а не в составе делегации, а так не принято, поэтому подозрительно.

Сам Витренко через пресс-службу опроверг слухи о своей отставке и противоречиях между ним и ОП.

По его версии, он остался в столице Катара с другими членами украинской делегации “для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства”.

Витренко дает понять, что готов работать дальше в “команде”, обойдя момент с заявлением.

“Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим руководством носят манипулятивный характер. У нас достаточно внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми необходима командная работа органов государственной власти, и на должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках заграничного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни”, - говорится в заявлении и.о.министра.

Чужой среди своих

Положение Витренко, однако, кажется непрочным.

Разговоры о том, что он зашел в Кабмин как потенциальный сменщик нынешнего главы правительства Дениса Шмыгаля, судя по всему, настроили второго против него. Витренко делился со знакомыми людьми, что Минэнерго как таковое ему не сильно интересно. И якобы, сидя в этом кресле, не добиться улучшения запущенной ситуации в энергетике. "А вот уровень хотя бы первого вице-премьера дает другие возможности", - говорит собеседник "Страны", знающий Витренко по работе в энергетике. Но вице-премьерство пока недостижимо, шансы занять место Шмыгаля тоже тают, а тот не хочет укреплять конкурента.

Серьезных достижений у Витренко, вопреки его заявлениям, пока нет.

Дешевый газ государственной компании "Укргаздобычи" так и не дошел до населения. "Было абсолютно понятно, что идея встретит сопротивление монополиста "Нафтогаза", ее будут торпедировать - что и произошло, но Витренко не смог переломить ситуацию", - комментирует эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Схему, как продавать бытовым потребителям газ по цене 6.99 гривны за кубометр, предложил Кабмин, а вариант Минэнерго был отвергнут. "Это было решение Шмыгаля, а не Витренко, пошли по более простому пути, чем предлагало министерство", - напоминает Землянский.

"Долги перед "зелеными" инвесторами (инвестиции в "зеленую" - прежде всего, ветряную и солнечную энергетику - Ред.) и шахтерами, будущее государственных шахт, опять-таки задолженность "Энергоатома", "Центрэнерго", тарифная политика, комплексная энергетическая политика - по этим и другим направлениям Витренко нечем похвастаться", - комментирует глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко "Стране".

Усугубило положение Витренко, по мнению Землянского, тот факт, что его в штыки приняли игроки на энергорынке. А "Страна" писала, например, о сложных взаимоотношениях Витренко с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.

Как говорят в парламентских кулуарах, сейчас разговоры о уходе и.о.министра может подогревать группа Ахметова, нацелившаяся взять под контроль "Энергоатом".

"Насколько я знаю, не только газовый рынок, где Витренко столько проработал, но и чисто энергетический плохо его принял. Он оказался чужим среди своих. То, что будут вставлять палки в колеса любым его предложениям, было понятно изначально. Но он не искал компромисса. Вообще Витренко заходил в Раду как чистый "газовик", что было видно по его выступлению перед первым провальным голосованием. Только во второй заход появились проблески понимания, что есть и другие вопросы в сфере энергетики, но это не спасло его от провала", - утверждает эксперт Землянский.

Ко всему прочему, Витренко столкнулся с проблемами на личном уровне. 

“Он все время истерит”, - коротко пояснил суть проблемы источник "Страны" в Кабмине.

“Он достаточно эмоциональный, не аппаратчик”, - комментирует аналитик Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук "Стране". Этой стороной характера он, кстати, объясняет факт написания Витренко заявления: дескать, подался эмоциям.

“Витренко уже по сути "ушли". Но он и сам не против, так как он постоянно оправдывался, мол, нет полномочий. Но это все оправдания из-за премьерских амбиций. В ОП поняли, что он не генерирует идей, но очень хочет стать премьером. Более того, Витренко начал укрепляться и через своих заместителей решил заводить в министерство людей из "Нефтегаза". И это всем в Кабмине не понравилось. Плюс, у Витренко конфликт со Шмыгалем, с Коболевым, а теперь и в ОП всеми силами ищут замену. Так что его окончательный уход — дело времени, пока не найдут замену”, — сообщил источник.

Министра - никому, министерство Ахметову

Что будет дальше с Витренко, мнения расходятся.

Эксперт Корольчук со ссылкой на свои источники утверждает, что Витренко "уходят" только с Минэнерго.

"Его, скорее всего, будут продвигать на вице-премьера. За Витренко стоит крупный американский бизнес. Отношения США и Украины из-за обострения конфликта на Донбассе оживляются. Представители энергобизнеса Штатов активно интересуются темой газа, в частности, газодобычи. Но, чтобы продвигать их интересы, поста в Минэнерго мало - нужно минимум кресло вице-премьера", - утверждает Корольчук.

При этом кандидата на "энергетического" министра, по словам эксперта, не прекращали искать, даже когда Витренко стал и.о.

"Конкретных кандидатур нет. Идут торги по линии Коломойский-Ахметов (бизнесмены с интересами в энергетике Игорь Коломойский и Ринат Ахметов - Ред.) Но ищут в том числе, за границей (по схеме, по которой свое время пришла Супрун, то есть, из диаспоры, но с крепкими связями с правительством США - Ред.). Как раз министр-экспат может провести самые непопулярные реформы на энергорынке, в частности, повысить цены на электричество для населения. Возможно, в ближайший год в Минэнерго будет чреда сменяющих друг друга и.о, не исключено, что в рамках олигархического консенсуса", - спрогнозировал Корольчук.

По словам нардепа Волынца, относительно кандидата на Минэнерго никакой конкретики нет, хотя якобы группы влияния поспешили предложить свои кандидатуры. Однако парламентарий привел один примечательный факт. Якобы на днях замминистра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на совещании с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, представляя замминистра энергетики Ярослава Демченкова (отвечает за вопросы европейской интеграции), сказал, что это будущий глава Минэнерго.

"Действительно, у Демченкова большие амбиции", - написал Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Отметим: Демченков пришел в Минэнерго через месяц после назначения и.о.министра энергетики и окружающей среды Ольги Буславец, которую собеседники в Раде называли лояльной к группе Ахметова. В тоже время, источники "Страны" в правительстве говорят, что он нашел общий язык и с Витренко и выполнял многие просьбы и.о. министра включая кадровые.  

В СМИ называют кандидатами также народного депутата нескольких созывов Ольгу Белькову, которая сейчас работает в компании "Оператор ГТС Украины", топ-менеджера "Нафтогаза" Андрея Фаворова, еще одного замминистра энергетики Максима Немчинова (нефтегазовое направление), директор ГП "Энергорынок" Юрия Гнатюка, зампредседателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Олега Семинского ("Слуга народа"). Собеседник в этом комитете добавил в этот перечень фамилий еще уже руководившего Минэнерго Юрия Продана.

Как показывает опыт, из-за парламентских раскладов кандидатура от одной группы влияния, например, Ахметова, имеет мало шансов пройти на лакомое министерство. Впрочем, и.о.министра, назначаемые главой Кабмина, сегодня мало чем отличаются от полноценных руководителей министерств. Стоит ждать подковерной борьбы.

Может ли она привести к смене всего правительства? В Раде сомневаются.

"Для полной перезагрузки Кабмина нет оснований. Премьер работает, состав сформирован, могут быть вопросы до кого-то из конкретных министров, но чтобы менять полностью Кабмин — сейчас это неуместная инициатива”, - заявил представитель правительства в Верховной Раде Мокан "Стране".

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Теги: news, новости, Украина, Витренко, 7dniv, 7dnivinfo  
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