Посол Франции заявил что Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном

Встреча лидеров, по словам посла Франции, пройдет один на один.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию и встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Kyiv Post.

"Основная цель визита — встреча с Макроном один на один", — сказал де Понсен.

Сказано, что важнейшими темами президентской повестки дня являются наращивание российской военной силы около украинской границы и состояние проведения реформ в Украине, особенно в судебной системе.

Кроме того, де Понсен назвал передвижения российский военных "значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы".