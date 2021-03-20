Во второй раз Андрей Деркач выиграл у Burisma в суде

Компания Burisma проиграла апелляцию в судебном деле по иску, поданному против внефракционного народного депутата Андрея Деркача. Об этом стало известно из публикации на сайте Деркача.

По информации, опубликованной в телеграм-канале Деркача, Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении иска компании Burisma к непосредственно нардепу и информагенству «Интерфакс-Украина» о защите по защите чести и достоинства, деловой репутации.

Представители Burisma требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту, а сейчас президенту США Джо Байдену $900 тыс., а его сыну Хантеру Байдену вместе с Александром Квасьневским, Аланом Аптером и Девоном Арчером $16,5 млн.

«Печерский суд отдельно отметил, что Burisma фактически не оспаривает факт выплат Байдену и его сыну. Компания не соглашается, что именно такие суммы были оплачены через компанию Rosemont Seneca Bohai» — прокомментировал решение нардеп Деркач.

Ведущаяся в США налоговая проверка деятельности Хантера Байдена, по мнению Деркача, подтвердит, что деньги, о которых сын президента США рассказал в своей новой книге и которыми оплачивались услуги Байденов, были выведены с Украины и отмыты через налоговые «помойки» DigitexOrganization LLP и Wirelogic Technology A.S.

«Как я уже говорил и показывал в предыдущих имеющихся в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины документах, содержащихся в материалах уголовных производств, а также данных финмониторингов Украины, Латвии и Кипра, есть все трассировки движения средств и проплат, этими же «грязными» деньгами Burisma оплачивала услуги KROLL Associates UK LTD в размере не менее 300 тыс. долларов» — заявил народный депутат.

Напомним, ранее Деркач заявил о подготовке на него и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика покушения, его исполнители уже прибыли в Украину. По словам народного депутата, предполагаемые исполнители покушения принадлежат к военизированному крылу компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией «KROLL Associates UK LTD».

«Сейчас упомянутая группа собирает данные обо мне и Кулике с целью физического устранения. Об этом известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки «МИ-6», – подчеркнул Деркач.