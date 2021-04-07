В поддержку Минских соглашений высказался Эрдоган после встречи с Зеленским

В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?

179