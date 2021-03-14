Из-за резолюции ПАСЕ по Навальному Россия может выйти из Совета Европы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ходе предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть принята антироссийская резолюция, связанная с оппозиционером Алексеем Навальным.

Это может привести к выходу страны из состава СЕ.

Слова политика приводит "Интерфакс".

"Понятно, что принимая резолюцию, которая будет, безусловно, принята по Навальному в ПАСЕ в ходе предстоящей весенней сессии, нас подтолкнут к тому, чтобы из организации, может быть, и выйти", - сказал он.

Также Слуцкий рассказал, что Парламентская ассамблея Совета Европы "является наиболее широкоохватной парламентской площадкой в Европе и может вполне себе служить площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России".