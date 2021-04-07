Закон о запрете коллекторам кошмарить украинцев подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" № 1349-ІХ, который должен защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в понедельник, 12 апреля.

"Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулирована на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ОП, подписанный Зеленским закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной заложенности.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности:

соблюдать этическое поведение с должником;

информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступке права требования новому кредитору;

заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет НБУ;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Кроме того, закон предполагает, что перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно указываться право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.

"Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней", - пояснили в пресс-службе президента.

Также НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.