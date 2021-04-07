Мендель сообщила что Зеленский запросил переговоры с Путиным об эскалации конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на Донбассе. Но ответа пока не получил. Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила Reuters.

"В администрации президента, конечно же, есть просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказал Мендель.

Она также заявила, что Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тыс. военнослужащих в Крыму.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел такой просьбы о переговорах "в последние дни" и не знал, что она поступала недавно.