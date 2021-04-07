Зеленский объявил, что должен делать Байден для Украины

Президент Владимир Зеленский назвал США другом Украины. Однако он считает, что американский лидер Джо Байден должен активнее сдерживать российскую агрессию на Донбассе и помогать Украине скорее вступить в НАТО.

Об этом Зеленский заявил журналистам CNN во время визита 8-9 апреля на Донбасс.

"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский .

При этом журналист CNN заметил, что шансы на вступление Украины в НАТО невелики из-за опасений, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву, а, следовательно, и более широкомасштабный конфликт.