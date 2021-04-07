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Политика Сегодня, 20:2577
Зеленский объявил, что должен делать Байден для Украины

Президент Владимир Зеленский назвал США другом Украины. Однако он считает, что американский лидер Джо Байден должен активнее сдерживать российскую агрессию на Донбассе и помогать Украине скорее вступить в НАТО.

Об этом Зеленский заявил журналистам CNN во время визита 8-9 апреля на Донбасс.

"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский .

При этом журналист CNN заметил, что шансы на вступление Украины в НАТО невелики из-за опасений, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву, а, следовательно, и более широкомасштабный конфликт.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Байден, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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