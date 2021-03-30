На Прикарпатье продолжается битва за победу на довыборах в Раду в округе №87

После того как Ивано-Франковский окружной административный суд отменил итоговый протокол окружного избиркома (им объявлялась победа кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка - Ред.) ЦИК обязала региональный избирком составить уточненный протокол об итогах голосования.

Об этом передает пресс-служба ЦИК.

"5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа № 87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола в ЦИК поступили судебные решения по этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования. Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть озвучены 13 апреля", - заявили в ЦИК.

Поэтому комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе.

"На заседании ЦИК обязала ОИК округа № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования", - добавили в пресс-службе.

Глава ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами в Ивано-Франковской области сложились две ситуации, в частности, голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным и одновременно оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненный протокол.

"Надеюсь, что ОИК неуклонно выполнит требования закона относительно установления достоверных итогов голосования, которые будут максимально точно отражать волеизъявление избирателей, а также в полной мере учтет решения судов и поступит все необходимые действия, вытекающие из них", - отметил Диденко.