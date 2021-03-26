"Превратить Украину в Сирию". Зачем Ермак требует ракетные комплексы "Пэтриот" и кто их нам даст

В разгар обострения между Россией и Украиной Офис президента выдал новую идею. Правда, не имеющую ничего общего со сглаживанием конфликта.

Глава ОП Ермак потребовал от Соединенных Штатов поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы "Патриот".

"Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь (в Украине - Ред.)", - сказал Андрей Ермак в интервью журналу Time.

"Страна" разбиралась, что это за ракеты и может ли получить их Украина.

Что такое "Патриот"?

Зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot - основной для армии США, некоторых стран НАТО и союзников американцев. Принят на вооружение в 1982 году, с тех пор часто модифицировался.

Это аналог советско-российских комплексов С-300 и С-400, предназначенный для поражения с земли воздушных целей - от самолетов до ракет противника.

Кроме США, "Патриот" на вооружении еще у 13 стран. В Европе - это Германия, Испания, Греция, Нидерланды и Румыния (также поставки планируют начать в Швецию и Польшу). На Ближнем востоке - у Израиля, Иордании, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. В Азии - у Японии, Южной Кореи и Тайваня.

"Патриот" применялся в четырех крупных конфликтах: войне Персидского залива 1991 года, американском вторжении в Ирак (2003), недавней войне в Сирии, а также в столкновении Саудовской Аравии с Йеменом.

То есть, как видим, боевое применение комплекса наблюдалось на Ближнем Востоке, где постоянно бушуют войны.

На работу "Патриота" не так давно звучали серьезные нарекания. Осенью 2019 года йеменские беспилотники беспрепятственно нанесли удар по нефтяным заводам Саудовской Аравии, которые прикрывались американскими зенитно-ракетными комплексами. Всего на северной границе страны было 88 таких комплексов.

Однако "Патриоты" не сработали, что потом признал и госсекретарь Майк Помпео, который срочно вылетел в Эр-Рияд. "Даже самые лучшие (комплексы - Ред.) в мире не всегда перехватывают (ракеты - Ред.). Это был удар такого масштаба, который мы до сих пор не видели", - сказал Помпео.

Как объяснялось потом, американская ПВО была предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, которые летят по предсказуемой траектории. А против низколетящих и маневренных целей, вроде БПЛА, которые сбрасывают ракеты прямо на объект атаки, они бессильны.

Выход был в том, чтобы постоянно держать в воздухе беспилотники, которые засекают цель и корректируют огонь "Патриота" по ней. Но этого сделано не было.

Сколько стоит "Патриот"?

Польша, которую упомянул Андрей Ермак, на самом деле пока не имеет комплексов "Патриот". Их туда поставят лишь в 2022 году.

Но главное даже не это, а цена вопроса. В 2017 году, когда контракт с американцами начали обсуждать в Польше, речь шла о цене 8 миллиардов долларов за четыре батареи ЗРК.

Сумма вызвала возмущение у поляков. И через год ее скостили до 4,75 миллиарда за две батареи "Патриота" - при том же количестве ракет (208 штук). Контракт на эту сумму подписали в 2018 году, а поставку наметили через четыре года.

Таким образом цена вопроса - это примерно два миллиарда долларов за одну батарею "Патриотов". И несколько лет на изготовление и сборку.

Реалистична ли идея Ермака?

При этом надо понимать, что "Патриотов" Украине нужно больше, чем полякам. Варшава закупила американские ЗРК с целью противостояния российским "Искандерам", расположенным в Калининградской области. Это небольшой участок на северной границе с Польшей размером в 204 километра.

Для сравнения - граница с Россией, включая аннексированный Крым и моря составляет более двух тысяч километров. То есть в десять раз больше. Очевидно, что покрыть такую территорию "Патриотами" - задача для украинского бюджета крайне утопическая. Речь может максимум идти о столице.

Весь военный бюджет Украины на 2021 год едва превышает четыре миллиарда долларов. Это меньше, чем Польша потратила на один сравнительно "скромный" контракт по "Патриотам".

Но, видимо, Андрей Ермак полагает, что США должны дать Украине денег на закупку комплекса. Иначе истолковать его слова невозможно - ведь своих средств на "Патриот" у Киева явно нет.

При этом опции получить комплекс бесплатно в силу того, что Украина - "форпост против России" - нету в принципе: деньги за ЗРК платят даже союзники американцев по НАТО.

То есть для США это изначально не столько военная помощь, сколько большой геополитический бизнес. Почему именно для Украины включат вариант благотворительности - не совсем понятно.

К тому же надо понимать еще один важный момент. "Патриоты" поставляются в страны, где у американцев есть и другие элементы военной инфраструктуры - аэродромы, базы, либо важные экономические объекты.

Под эти критерии подпадают как отдельные страны НАТО, так и союзники американцев вне Альянса, вроде ближневосточных нефтяных монархий или Японии. Но никак не подпадает Украина.

В НАТО мы не состоим, американских баз у нас нет, каких-то супер-критических объектов инфраструктуры для Штатов на территории Украины - тоже.

Если воспринимать слова Ермака всерьез, то самый быстрый способ заиметь "Пэтриот" - это войти в НАТО. На что сегодня делает упор Банковая. Но пока этот план тоже утопический. На днях однозначно в такой перспективе Украине отказала Германия - да и американцы высказались довольно туманно.

То есть пока "Патриоты" остаются лишь в мечтах украинских руководителей. И, видимо, останутся там еще очень долго. И единственная цель данных заявлений - это попытка послать Западу максимальное число сигналов о военной и финансовой помощи Украине.

О том же в интервью CNN на днях заявлял и Зеленский: со слов корреспондента, президент Украины требует от США "денег и оружия".

Что в свою очередь означает, что такую помощь в необходимых объемах Украине оказывать не спешат. Даже несмотря на угрозу войны с Россией.

Реакция соцсетей

В Сети уже начали обсуждать просьбу Ермака.

"Ожидание: зенитно-ракетный комплекс Patriot

Реальность: 10 беушных надувных лодок", - пишет нардеп Александр Дубинский, напоминая о недавней военной помощи от Штатов.

Телеведущий Макс Назаров пишет, что, видимо, в этом и заключается знаменитый "план Б" Владимира Зеленского.

"Просить у Штатов как не кредит, так войну - отличный план Б", - пишет Назаров. "Очень хочу верить, что у наших хлопцев нет цели превратить Украину в Сирию", - добавил он.