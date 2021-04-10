США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку" обвинили в МИД РФ

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили США и другие страны НАТО в том, что они "сознательно превращают Украину в "пороховую бочку".

Об этом со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова сообщает "РИА Новости".

По мнению Рябкова, о превращении Украину в "пороховую бочку" свидетельствует наращивание военной помощи Киеву.

"Поставки шли, они продолжаются. Объемы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", - сказал Сергей Рябков.

Также замглавы МИД РФ заявил, что на протяжении многих лет на территории Украины "идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России".

Также, по его словам, ответственность за возможное обострение в отношениях между Россией и Украиной "будет полностью лежать на Киеве и его западных кураторах".