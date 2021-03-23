Голосования за возвращение льгот на электроэнергию и мораторий на повышение тарифов провалила Рада

Верховной Раде не хватило 52 голосов для того, чтобы поддержать проект постановления о возвращении льготного тарифа на первые 100 киловатт электроэнергии.

За соответствующее решение на заседании во вторник, 13 апреля, проголосовали 174 народных депутата, из которых 73 - представители фракции "Слуга народа".

Также украинский парламент провалил голосование за мораторий на повышение тарифов. Эту инициативу поддержали 159 нардепов, из которых 60 - "слуги народа". Для принятия соответствующего документа не хватило 67 голосов.