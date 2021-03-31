 

Доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде задекларировала нардеп из "Голоса"

Политика Сегодня, 17:570
Доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде задекларировала нардеп из "Голоса"

Основным доходом семьи нардепа от "Голоса" Инны Совсун в 2020 году стали поступления от нескольких неправительственных организаций (НПО).

В декларации парламентария, которому законодательно запрещено заниматься бизнесом, эти суммы, были обозначены как "зарплата, полученная по совместительству" и "гонорар". Поступления от этих же организаций указаны и в доходах мужа Инны Совсун, Тараса Доронюка, однако у него они значатся как "доход от занятия предпринимательской деятельностью". Об этом свидетельствует исправленная декларация о доходах нардепа за 2020 год.

В общей сложности Инна Совсун получила таких "гонораров" на 181 тысяч гривен, а ее муж - 939,4 тыс. гривен. Суммарный доход супругов от работы с НПО составил 1,12 млн гривен (в среднем 93 тысяч гривен в месяц). В то время, как второй источник дохода - зарплата народного депутата - всего 493 тысячи гривен, или 41 тысяча гривен в месяц.

Больше всего поступлений поступило от Благотворительного фонда "Киевская школа экономики" - 496 тысяч гривен. Из них 359 тысяч гривен Доронюком как "доход от предпринимательской деятельности" и 137 тысяч гривен Совсун в виде "гонораров".

Еще 29 тысяч гривен Инна Совсун получила в виде "зарплаты по совместительству" в Университете "Киевская школа экономики", а Доронюк в том же Университете получил от предпринимательской деятельности 90 тысяч гривен.

Также крупные суммы были получены супругами от общественной организации (ОО) "Вокс Украина" - 180 тысяч гривен, Международного фонда "Відродження" - 124,6 тысячи гривен и ОО "Украинский центр европейской политики" - 119,7 тысяч гривен.

Кроме того в собственности Инны Совсун и Тараса Доронюка указана киевская квартира площадью 49,7 кв. метров и недостроенная квартира в 116 кв. метров в Киеве, а также автомобиль Ford Fiesta 2016 года выпуска. На счетах в банках у супругов 275 тысяч гривен и 600 долларов США. Еще 25 тысяч долларов США семья держит наличными.

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