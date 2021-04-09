К переговорам Зеленского и Макрона в Париже по видеосвязи подключится Меркель

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в трехсторонних переговорах с главой украинского государства, а также с французским президентом Эммануэлем Макроном по видеосвязи.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - заявил собеседник журналистов.