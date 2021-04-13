За законопроект о реформе Конституционного суда проголосовала Рада

Верховная Рада приняла за основу доработанный законопроект о реформе Конституционного суда Украины, согласно которому решения могут приниматься десятью голосами, а не абсолютным большинством голосов.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 апреля, парламент принял 238 голосами "за".

В то же время законопроект предусматривает сохранение кворума судей КС - 12 присутствующих. Отметим, что в предыдущей редакции документа предлагалось также принимать решение двумя третями от состава суда (12 судей), однако к первому чтению эту норму в законопроекте изменили.

Согласно документу, предлагается ввести прозрачную процедуру привлечения судей КС к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести нарушения.

Также законопроект предлагает уполномочить КС нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы данным законом, в то же время запрещается принятие подзаконных актов, которые противоречили бы документу.

Кроме того, вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей.