О встрече с Эрдоганом рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшегося 15 апреля. В нем он коснулся темы туризма в турецком направлении в связи с остановкой авиасообщения между Россией и Турцией.

Глава государства заявил, что закрытие границы с Турцией - это дело России, Украина же будет наращивать туризм в этом направлении.

"У нас был прекрасный визит в Турцию, хочу поблагодарить правительство и президента Эрдогана за то, что поддерживает Украину. Это важно, что Эрдоган поддерживает Украину, оккупированные территории, Крым, не признает аннексию. Сегодня для украинского и турецкого туриста мы говорим, что можно было бы увеличивать уровень туризма в Украине и для граждан Турции", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас нужно поддерживать друг друга.

"Вы слышали, что Россия будет ограничивать туризм в Турцию. Это их дело, а я думаю, наоборот, нам нужно наращивать и поддерживать туризм с Турцией", - резюмировал Зеленский.