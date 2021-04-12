Кто будет автором законопроекта о деолигархизации еще не знают в "Слуге народа"

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который ограничит влияние финансовых воротил.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал "Стране" инициативу главы государства.

"Это важная инициатива, она продолжает курс на деолигархизацию, о которой мы давно говорим. Президент неоднократно некоторые действия в этом направлении предлагал. Нам нужно углубиться, как именно мы можем такой законопроект смоделировать и спроектировать. Будут ли какие-то определения: говоря "олигарх", мы говорим олигарх конкретно, в закон вписывать такой термин, или просто описывать отношения государства или большого бизнеса - что в принципе нормальная практика для того, чтобы все понимали, на каких условиях строятся отношения в обществе с крупным капиталом в стране. Автором законопроекта может быть и президент, мы ещё не понимаем, как это будет", - сказал Корниенко.