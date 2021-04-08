У Зеленского рассказали об идее закона о статусе олигарха

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" рассказал подробности инициативы Владимира Зеленского, который предложил разработать закон о статусе олигархов.

"Прекрасно известно, что у нас на протяжении уже многих лет есть ряд потрясающих деятелей, которых называют олигархами. Между прочим, потрясающе емкое слово. Как правило, это люди, которые обладают значительными финансовым, медийным и политическим ресурсами, и которые постоянно направляют эти ресурсы на организацию системного давления на государство. Для получения неконкурентных, административных преимуществ. Для во многом деструктивного влияния на общество.

Для формирования избирательных правил поведения на рынках. Дело же не в той или иной фамилии, а в целом – в возможностях этих людей покупать себе часть государства. Иногда в виде министров, чаще в виде депутатских фракций, почти всегда - в виде фрагментов тех или иных силовых структур. Иногда, правда, случаются вообще катастрофы, когда олигарх покупает себе должность президента и потом пять лет лично отбивает затраты и вложения", - говорит Подоляк.

По его словам, закон об олигархах призван превратить их в бизнесменов.

"Чтобы превратить олигархов просто в крупных бизнесменов и подчинить их обязательным общим правилам, которые действуют в любом демократическом государстве, должен быть системный подход. Именно об этом слова Владимира Зеленского. Крупный бизнесмен - это прежде всего конкуренция среди равных, а не использование административной кулуарщины. Если считаем, что олигархизация - это угроза нормальному развитию страны и общества, значит, должны систематизировать все инструменты для борьбы с такой угрозой – для деолигархизации.

Сейчас часто не хватает правовых оснований, чтобы принимать решения, возвращающие этих людей в обычное правовое поле. Даже если есть конкретные фактажные действия в других юрисдикциях против наших олигархов, мы часто не можем поступать аналогично.

Поэтому президент и поручил аппарту СНБО, Офису президента в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать соответствующий законопроект, который систематизирует и усилит инструментарий государства. То есть позволит дать четкие определения явлению, определить ключевые дефиниции, наработать нормативную базу, как оценивать те или иные действия", - заявил Михаил Подоляк.