12 санкций по "контрабандистам" и секретный план по Донбассу. Что значат новые решения СНБО

В четверг, 15 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) провел закрытое заседание во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В повестке было семь вопросов, в том числе обсуждали ситуацию на Донбассе, закон об олигархах и санкции против "контрабандистов". То есть тех, кого Зеленский таковыми назначил без решения суда.

Собрали главные заявления после заседания СНБО: что говорили о Донбассе, кто попал под санкции в этот раз и как собираются заняться олигархами.

"Армия готова". Что Зеленский заявил о ситуации на Донбассе

Ситуацию на Донбассе рассматривали в тайном режиме. Владимир Зеленский назвал ее контролируемой.

"Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая, действительно есть вопрос. Мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое главное", - сказал он.

По его словам, по событиям на Донбассе распространяется много информации из разных источников, но она не всегда соответствует действительности.

Вопрос Донбасса Владимир Зеленский собирается обсудить с главой Франции Эммануэлем Макроном во время завтрашнего визита в Париж.

"Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично. И это - главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - сообщил президент после заседания СНБО.

После встречи с Эммануэлем Макроном у Владимира Зеленского состоится звонок по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Пока у нас такой Нормандский формат", - сказал украинский президент. Деталей о том, что в СНБО решили по Донбассу в Офисе президента не привели.

Кто есть кто в списке "контрабандистов"

Решением СНБО сегодня ввели санкции против двенадцати человек, которых обвинили в контрабанде. Сейчас СБУ выясняет их гражданство и наличие у них паспортов других государств.

"Страна" проанализировала этот список. Удивительно, но туда даже попал бывший таможенник, назначенный уже при Зеленском. Но пойдем по порядку.

Сеяр Куршутов. Киевский бизнесмен, который раньше жил в Крыму. В компроментирующих статьях, которые можно найти в сети, его называли во времена Порошенко правой рукой депутата от БПП Александра Грановского по его "Контрабандному офису".

В комментарии "Стране" Куршутов рассказал свою версию, как он угодил в список "контрабандистов" СНБО.

"В санкционный список меня включил близкий к президенту человек — Андрей Ермак, глава Офиса президента. Причина - сведение личных счетов и комплекс неполноценности на почве неудач в личной жизни", - заявил Сеяр в интервью "Стране".

По его словам, в последние три недели в канун решения СНБО на него выходили посредники от Офиса с предложением приехать на переговоры.

"Вчера и сегодня пять раз звонили, приглашали в Офис на встречу. Я прямым текстом послал нах@уй. Какие у нас могут быть общие дела? К сожалению, нечистые на руку люди из окружения Зеленского используют санкционный инструментарий СНБО, как способ давления и побуждения к каким-то диалогам разных представителей бизнеса и элиты", — рассказал Сеяр.

По его словам, сотрудники СБУ торгуют виртуальными местами в списке. "Силовики торгуют местами в санкционном списке, даже если у человека не было шансов туда попасть. Они звонят бизнесменам, из разных секторов, регионов, нагоняют страху, а после предлагают выключить тебя из списка. Этих списков не существуют, они продают воздух", - говорит он.

По словам Сеяра, прайс за исключение из виртуального санкционного перечня - от 100 000 долларов до 3 млн долларов.

"Я знаю, как посредники второго ранга в команде Зе, связывались с моими знакомыми и предлагали за деньги либо за определённые бартерные услуги исключить их фамилии из санкционного списка. Под определёнными услугами я имею в виду, влияние на каких-то людей, журналистов, активистов, депутатов", — заявил Кашрутов.

На вопрос, связан ли он с контрабандой и экс-смотрящим за суды и таможню бывшим депутатом времён Порошенко Александром Грановским Сеяр отвечает утвердительно "Да!".

"Да, у меня было влияние на таможенный рынок. Масштаб моего влияния достоверно известен тем, кто бы хотел в этом разобраться. У меня был логистический бизнес, но пару лет назад я его продал. Я, конечно, не "стерилен", но скажу точно, что не сидел ни на каких контрабандных схемах. С Грановским я хорошо знаком, в своё время мы с ним часто общались. Он был народным депутатом, а я был советником президента Асоциация налогоплательщиков Украины. Мы обсуждали различные вопросы, в том числе, и фискальные", - уточнил он. По словам Куршутова, он будет подавать в суд и намерен добиваться приговора до окончания президенства Зеленского. "Где Вадим Слюсарев, где Александр Акст в этом списке? Люди, которые открыли этот ящик Пандоры, должны понимать, что они будут нести за это ответственность. Я буду подавать в суд. Благо, снял наличку со счета, так что деньги на адвокатов у меня пока что есть", — рассказал Сеяр.

Александр Черепинский. Харьковский бизнесмен. В сети о нем немало компромата и его также как и Куршутова связывают с контрабандными схемами Грановского во времена Порошенко.

Эдуард Кукоба. Украинский бизнесмен родом с Закарпатья. В реестрах значится как управляющий ряда компаний. Имеет тесные связи с семьей Василия Петевки, экс-нардепа из "группы Балоги". В декларации Петевки указывалось, что Кукоба купил у его сына имущества на два с половиной миллиона гривен. Также с членами семьи Петевки у Кукобы совместные компании.

Есть связи и непосредственно с Балогами. Сыну Виктора Балоги Кукоба в 2016 году продал дом.

Олег Доронин. По данным журналиста Евгения Плинского, этот человек управляет группой компаний по оформлению таможенных грузов в Одессе и Киеве, которые курируются отделом "К" СБУ. Группа носит неформальное прозвище "Борода".

Тигран Мелконян. Одесский предприниматель, чью компания "Скайлайн" в 2017 году СМИ обвиняли в работе на депутатов БПП Кононенко-Грановского. Якобы решением прокуратуры фирма получила на хранение партию изъятых контрабандных сигарет. НАБУ тогда заподозрила, что фирма и ее кураторы намерены реализовать продукцию, но по бумагам - утилизировать ее. Чем это дело закончилось - неизвестно.

Владимир Полуситок. Львовский таможенник, главный инспектор отдела таможенного оформления №1. Уволился с 2020 года. Местные СМИ называли Полуситка одним из "королей" галичанской таможни.

Денис Аминев. Одесский бизнесмен, бывший сотрудник местной таможни. В 2018 году задерживался за исчезновение контейнеров нерастаможенным грузом, но потом вышел под залог.

Сергей Сердюк. Еще один одессит, считается соратником Аминева. Его также считали причастным к делу о пропаже тех самых 37 контейнеров. До 2020 года Сердюк работал прокурором в ГПУ.

Михаил Грибанов. Бывший начальник Одесской таможни, назначенный туда в марте 2020 года при Зеленском и уже в мае - снятый с должности.

Накануне СБУ проводила спецоперацию на таможне, где, как заявлялось, организовали систему взяток за отсутствие досмотра грузов. Деньги поступали в том числе руководству Одесской таможни.

На Грибанова тогда даже надели наручники, но его по итогу не задерживали. Сейчас он пытается восстановиться в должности через суд.

Андрей Попов. В СМИ такой человек мелькал как руководитель одной из одесских стивидорных компаний по перевалке нефтепродуктов. В 2015 году ее обыскивала СБУ по подозрению в финансировании "ДНР" и "ЛНР". На терминале, куда зашли силовики, обслуживались компании ВОГ и SOCAR.

Олег Богданов. При Порошенко работал на Киевской межрегиональной таможне, где был замглавы отдела борьбы с контрабандой. Также был заместителем начальника Одесской таможни. Его связывали с бывшим главой ГФС Романом Насировым.

Юрий Дворак. Таможенник со стажем, работать там начал с начала 90-х. При Януковиче возглавлял один из постов столичной таможни. Его связывали с олигархом Сергеем Курченко и его схемами. Также в СМИ его связывали с цветочным бизнесом.

При Порошенко с 2014 по 2015 годы был главой Киевской таможни. После этого был помощником нардепа от "Батькивщины" Андрея Кожемякина.

"Будем превращать в бизнесменов". Закон о статусе олигархов

Владимир Зеленский заявил, что предложил СНБО и Офису президента в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект об олигархах и ввести против них санкции.

"Считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране - что будет с такими людьми, как будут внедряться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Потому что мы поддерживаем большой бизнес, любой бизнес в Украине. А влияние олигархов в Украине - на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду - этого допустить больше нельзя", - сказал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" поделился подробности инициативы.

"Прекрасно известно, что у нас на протяжении уже многих лет есть ряд потрясающих деятелей, которых называют олигархами. Между прочим, потрясающе емкое слово. Как правило, это люди, которые обладают значительными финансовым, медийным и политическим ресурсами, и которые постоянно направляют эти ресурсы на организацию системного давления на государство. Для получения неконкурентных, административных преимуществ. Для во многом деструктивного влияния на общество. Для формирования избирательных правил поведения на рынках. Дело же не в той или иной фамилии, а в целом – в возможностях этих людей "покупать себе часть государства". Иногда в виде министров, чаще в виде депутатских фракций, почти всегда в виде фрагментов тех или иных силовых структур. Иногда, правда, случаются вообще катастрофы, когда олигарх покупает себе должность президента и потом пять лет лично отбивает затраты и вложения", - сообщил Подоляк.

По его словам, закон про олигархов призван превратить их в бизнесменов.

"Чтобы превратить олигархов просто в крупных бизнесменов и подчинить их обязательным общим правилам, которые действуют в любом демократическом государстве, должен быть системный подход. Именно об этом слова Владимира Зеленского.

Крупный бизнесмен - это прежде всего конкуренция среди равных, а не использование административной кулуарщины. Если считаем, что олигархизация - это угроза нормальному развитию страны и общества, значит, должны систематизировать все инструменты для борьбы с такой угрозой – для деолигархизации.

Сейчас часто не хватает правовых оснований, чтобы принимать решения, возвращающие этих людей в обычное правовое поле. Даже если есть конкретные фактажные действия в других юрисдикциях против наших олигархов, мы часто не можем поступать аналогично. Поэтому президент и поручил аппарату СНБО, Офису президента в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать соответствующий законопроект, который систематизирует и усилит инструментарий государства. Т.е. позволит дать четкие определения явлению, определить ключевые дефиниции, наработать нормативную базу, как оценивать те или иные действия", - заявил Михаил Подоляк.

Источник в кругах крупного украинского бизнеса скептически отнесся к этой идее Зеленского.

"Зеленский снимает кино. Поэтому и продуцирует разные идеи, которые, как он думает, будут популярны в народе. Практических последствий иметь не будет", - сказал источник.

Впрочем, представитель крупной украинской ФПГ в разговоре со "Страной" полагает, что последствия для бизнеса будут негативные.

"Все эти санкции СНБО, идеи про закон о статусе олигарха - они просто разрушают правовое поле и создает ощущение незащищенности у бизнеса. Может он это все делает для пиара. Но реально под санкции могут подвести любого человека. А потом еще и статус олигарха решением межведомственной комиссии присвоить. Это ослабляет стратегически позиции украинского национального бизнеса. И объективно расчищает поле для захода крупных транснациональных игроков против которых устраивать беспредел через санкции СНБО никто не посмеет", - говорит представитель ФПГ.

Прокомментировал идею с законом о статусе олигарха и телеграмм-канал "Политика Страны".

"Ключевая фраза, которую сказал советник Ермака Михаил Подоляк в комментарии "Стране" по этой теме следующая: "Иногда случаются вообще катастрофы, когда олигарх покупает себе должность президента и потом пять лет лично отбивает затраты и вложения".

Отсюда можно сделать предположение - в закон о статусе олигарха будет зашита норма о запрете для олигархов заниматься политической деятельностью. После чего в список олигархов будет торжественно внесён, например, Пётр Порошенко.

И все. Ни в Раду, ни в президенты он уже больше пойти не сможет.

Он, конечно, может написать жалобу в Конституционный суд о нарушении его конституционных прав как гражданина Украины. Но, как мы видели на примере закона о люстрации, такие дела судьи КСУ рассматривают очень и очень долго (даже имея на руках выводы Венецианской комиссии). До ближайших президентских выборов вряд ли управятся", - пишет телеграмм-канал.

Особые условия для Турции

Владимир Зеленский рассказал о встрече с Реджепом Эрдоганом и предложил украинцам чаще летать в Турцию вместо россиян.

"Говорим о том, чтобы можно было увеличивать туристический поток граждан Украины и Турции. Особенно сейчас, мне кажется, мы должны поддерживать друг друга. Вы слышали, россияне сказали, что будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, - наращивать туризм, и показать, что мы поддерживаем Турцию", - сказал Владимир Зеленский, не упомянув, впрочем, что сейчас Турция бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом - более 60 тысяч в сутки.

Напомним, что накануне в МИД Турции заявили, что Анкара не будет становиться на чью-либо сторону в конфликте Украины с Россией.

А проправительственные турецкие СМИ недавно писали о планах украинских властей продать Турции недавно отобранный у китайских инвесторов завод "Мотор Сич".