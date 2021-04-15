Зеленский и Макрон обсудили вступление Украины в НАТО

По словам президента Украины, соответствующий документ уже разработан и подписан несколькими странами.

Зеленский и Макрон в пятницу, 16 апреля, провели встречу на Елисейских полях. К ней при помощи видеосвязи подключилась канцлер Германии Ангела Меркель. После переговоров, глава нашей страны выступил на брифинге, где рассказал детали переговоров.

"Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, если она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину", — рассказал он.

Зеленский передал Макрону соответствующий документ, а последний пообещал дать ответ в ближайшее время.

Зеленский и Макрон на встрече обсудили вступление Украины в НАТО

В ходе брифинга гарант рассказал, что обсудил с президентом Франции наше возможное вступление в НАТО.

"Касательно Франции и президента Макрона. В целом, мы чувствуем поддержку Украины в вопросе плана действий по членству (ПДЧ) и получения членства в НАТО в будущем. Я хотел бы слышать конкретику когда это может случиться. Мы понимаем, что это зависит не только от Франции. Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", — отметил он.

Также гарант рассказал, что в июне состоится саммит НАТО, во время которого и станет понятно, кто поддерживает предоставление нам ПДЧ и дальнейшее присоединение к Альянсу.

Зеленский на встрече с Макроном обсудил встречу лидеров Нормандской четверки

В ходе встречи Зеленского и Макрона поднимался вопрос о новой встрече в Нормандском формате. По словам украинского лидера, 19 апреля должно состояться заседание советников лидеров Украины, Франции, Германии и РФ для обсуждения ряда вопросов.

"Считаю, что важно: мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что оно возможно. 19-го числа этого месяца будет заседание советников лидеров Нормандской четверки, будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ", — рассказал он.

По его словам, все 4 страны подготовят предложения и дополнения к этим кластерам.