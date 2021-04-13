Ответ на задержание консула в России готовит Украина

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что Киев готовит ответ на задержание консула в российском Санкт-Петербурге.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - сказал он.

Николенко заявил, что инцидент произошел "на фоне дестабилизирующих действий России". Сам дипломат уже отпущен и находится на территории консульства в Санкт-Петербурге.