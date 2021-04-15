Варианты более жестких санкций США против России уже рассматривает Байден

В Белом доме планируют отрезать РФ от рынка финансовых облигаций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы США, передают инсайдеры.

Администраци президента Джо Байдена получила дополнительные варианты антироссийских санкций и может ужесточить меры, принятые в 16 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах.

По данным СМИ, сейчас Джо Байден и его команда оценивают влияние недавно принятых антироссийских санкций и могут ввести новые ограничения. Среди предложенных вариантов — запретить финансовым организация США доступ на вторичный рынок рублевых облигаций в течение первых 90 дней после их выпуска государственными банками России.

Источники утверждают, что администрация Байдена также следит за ситуацией на мировых рынках, чтобы оценить эффект последних санкций, в том числе на рубль и российские рублевые облигации. По их словам, решения центрального банка России по процентным ставкам и потоки капитала также станут ключевым фактором в принятии решений. Пока руководство Белого Дома держит самые сильные санкции в резерве, надеясь снизить напряженность и не допустить лишнего вреда мировой финансовой системе.

Ранее США уже наложили санкции на юридических и физических лиц, а также выслали 10 российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, среди этих людей оказались несколько офицеров разведки. Кроме того, ввели ограничения на операции с государственным долгом РФ на первичном рынке. Bloomberg отмечает, что такие приняли в том числе из-за наращивания присутствия российских войск на границе с Украиной.

В четверг российские облигации упали, а рубль обвалился больше с декабря. Но в пятницу валюта восстановила свои потери, поскольку инвесторы пришли к выводу, что меры были более мягкими, чем ожидалось.

Россия в ответ выслала из страны 10 американских дипломатов и ввела зеркальные санкции в отношении восьми лиц, связанных с США. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может применить меры, которые нанесут ущерб интересам американскому бизнесу, но пока прибережет их.