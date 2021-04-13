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Политика Сегодня, 12:1961
О Донбассе на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам расскажет Кулеба

В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Евросоюза по иностранным делам по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба МИД Украины.

"На повестке дня: обострение ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями России. Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - говорится в посте в соцсети МИД.

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