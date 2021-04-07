Покушение на жизнь? В Ужгороде вечером неизвестные совершили нападение на дом депутата городского совета от "ОП-ЗЖ" (ФОТО)

Соответствующую информацию депутат Ужгородского городского совета от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Мирослава Роман обнародовала на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как рассказала Мирослава, началось все около десяти вечера накануне, 17 апреля.

Муж Мирославы только успел оставить включенным свет в ванной комнате, а 14-летняя дочь в гардеробной комнате.

Уже через считанные минуты двое неизвестных мужчин подъехали к дому на автомобиле службы такси. Дождавшись пока автомобиль отъедет, они начали забрасывать дом кирпичами.

Бросали кирпичи именно на второй этаж дома в окна, где был включен свет, вероятнее всего, в надежде, что именно в тех комнатах сейчас находятся люди. На момент происшествия в доме кроме Мирославы, ее мужа и дочери никого не было.

К счастью, никто из них не пострадал. Городская организация «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» обнародовала заявление: «Вчера затемно было совершено нападение на жилье депутата Ужгородского городского совета от партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» Мирославы Роман.

А недавно, перед позорной мартовской сессией, еще одному депутату нашей фракции поступали угрозы на мобильный телефон с анонимного номера. Ячейка партии связывает такие преступные действия с принципиальной позицией депутатов «ОПЗЖ» по недопущению «дерибана» земли в Ужгороде. Такими злодеяниями нас не остановить! Мы всегда будем на защите интересов общества и не дадим разного рода «дельцам» разбазаривать ужгородскую землю» - говорится в заявлении.





