Нападение на депутата в Ужгороде напрямую связано с принципиальной позицией фракции «ОПЗЖ» остановить «дерибан» земли - Погорелов

Ранее издание 7dniv.info сообщало о том, что в Ужгороде вечером неизвестные совершили нападение на дом депутата городского совета от "ОП-ЗЖ" Мирославы Роман.

Ситуацию прокомментировал руководитель Ужгородской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Погорелов.

Он рассказал, что в предверии сессии горсовета 30 марта, на которой коалиционное большинство устроило масштабный "дерибан" земли в Ужгороде, депутатам фракции «ОПЗЖ» стали поступать сообщения с угрозами. В частности анонимные СМС получала Юлианна Бокоч.

"Могу предположить, что эти две ситуации связаны между собой и касаются они именно нашей принципиальной позиции в отношении тех позорных решений, которые были приняты на сессии, согласно которым, зелёные зоны Ужгорода передались в личное пользование.

Наша позиция - защитить интересы людей и не допустить этого. Мы обращались к городскому голове с просьбой наложить вето на такие неправомерные решения. И из перечня вопросов (их было более 5-ти), глава города "ветировал" только одно. К сожалению, мэр не увидел нарушений в большинстве из них. " - заявил Андрей Погорелов.

Земельный «дерибан» в Ужгороде "согласовали" секретарь горсовета Рыба и заместитель мэра Раховский.

Также на странице ужгородской организации «ОПЗЖ» в социальной сети Фейсбук вышло заявление.

«Вчера затемно было совершено нападение на дом депутата Ужгородского городского совета от партии «Оппозиционные ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» Мирославы Роман.

А недавно, перед позорной мартовской сессией, еще одному депутату нашей фракции поступали угрозы на мобильный телефон с анонимного номера. Городская организация партии связывает такие преступные действия с принципиальной позицией депутатов «ОПЗЖ» по недопущению «дерибана» земли в Ужгороде. Такими злодеяниями нас не остановить! Мы всегда будем на защите интересов общества и не дадим разного рода «дельцам» разбазаривать ужгородскую землю» - говорится в сообщении.