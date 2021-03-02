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Политика Сегодня, 19:5555
Новыми санкциями из-за Навального США и Франция пригрозили России

США и Франция рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России по делу заключенного оппозиционера Алексея Навального.

При этом американская сторона предупредила российских коллег о возможных последствиях в случае смерти политика.

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным в заключении, является их ответственностью, и они будут привлечены к ответу перед международным сообществом. Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных мер, которые мы бы ввели, и я не собираюсь публично сообщать об этом в данный момент. Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия", - сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в комментарии телеканалу CNN.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил принятие новых санкций Евросоюзом в отношении России в связи с делом заключенного оппозиционера Алексея Навального.

"Мы уже принимали меры в ЕС, которые Россия критиковала. Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с этим (арестом Навального - Ред.). Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие", - сказал дипломат в эфире телеканала France 3.

В то же время глава МИД Франции заявил, что "это не мешает продолжать вести диалог с Россией".

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Теги: news, новости, Украина, Навальный, США, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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