 

Заявление Закарпатской областной организации политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ»

Политика Сегодня, 21:4748
Заявление Закарпатской областной организации политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ»

В связи с угрозами и нападениями на депутатов Ужгородского горсовета от «ОПЗЖ» областная организация партии обратилась в правоохранительные органы.

«Закарпатская региональная организация политической партии« Оппозиционная платформа - За жизнь» обращается к прокурору Закарпатской области Казаку Дмитрию Игоревичу, начальника ГУ Нацполиции в Закарпатской области, полковнику полиции Колеснику Ярославу Васильевичу с требованием расследовать преступления против членов партии «ОПЗЖ» Закарпатья.

В связи с последними событиями, связанными с нападением на жильё депутата Ужгородского городского совета от политической силы «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» Мирославы Роман, а также телефонными угрозами с анонимного номера еще одному депутату Ужгородского городского совета от фракции «ОПЗЖ» Юлиане Бокоч, требуем принять все необходимые меры, чтобы остановить давление и запугивание членов партии« Оппозиционная платформа - За жизнь» в Закарпатской области.

Эти преступные действия мы связываем только с принципиальной позицией депутатов Ужгородского городского совета от «ОПЗЖ», которые активно отстаивают интересы общины Ужгорода и выступают против передачи зеленых зон города в частное пользование. Депутаты не поддерживали и выступали против незаконного решения Ужгородского горсовета о передаче земель общины города в частную собственность и обращались к городскому голове с просьбой наложить вето на такие неправомерные действия, и среди 5-ти вопросов мэр «ветировал» лишь одно, в других он нарушений не увидел.

В свою очередь фракция «ОПЗЖ» выразила свою активную позицию против «земельного дерибана» в Ужгороде и после последнего заседания сессии Ужгородского городского совета заявила, что и впредь будет отстаивать интересы ужгородцев. Очевидно, такая позиция помешала желающим присвоить землю общины, поэтому сразу начались запугивания и угрозы в адрес членов партии.

Наша политическая сила «ОПЗЖ» всегда стоит на стороне общины и не даст никому разбазаривать землю ни в Ужгороде, ни в любом другом населенном пункте Закарпатья. Тем более мы не допустим запугивания, угрозы и давление на представителей политсилы «Оппозиционная платформа - За жизнь»!

Защита интересов общества - наша приоритетная задача! Ведь на это надеялись избиратели, отдавая свои голоса за политическую силу «Оппозиционная платформа - За жизнь!» И мы не имеем права предать интересы своих избирателей!

Требуем принять все необходимые меры для задержания и наказания заказчиков и исполнителей этих преступлений.

Председатель Закарпатской региональной организации политпартии «ОПЗЖ» - Иван Чубирко.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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